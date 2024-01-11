https://sputniknews.com.tr/20240111/marmara-denizi-tekrar-sallandi-deprem-uzmani-fay-hattini-isaret-ederek-deprem-icin-uyarmisti-1079523321.html
Marmara Denizi tekrar sallandı: Deprem uzmanı fay hattını işaret ederek deprem için uyarmıştı
Marmara Denizi tekrar sallandı: Deprem uzmanı fay hattını işaret ederek deprem için uyarmıştı
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 5 hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T08:25+0300
2024-01-11T08:25+0300
2024-01-11T08:26+0300
yaşam
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son depremler
yoshinori moriwaki
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Marmara Denizi (Gemlik Körfezi) Bursa'nın Mudanya ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. 10 ocak Çarşamba günü saat 20.10' da gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçülürken derinliği ise 11.2 kilometre olarak açıklandı.Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Kırklareli’nde düzenlenen 'Türkiye'de deprem gerçeği' konferansına katıldı. Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleşen konferansta konuşan Moriwaki Marmara depremine karşı uyarmıştı.5 hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin aslında 7 büyüklüğünde beklediklerini belirten Moriwaki Marmara fay hattının rahatlamadığını söyledi. Moriwaki Marmara Fay hattında hala güç olduğu belirterek, "Marmara'da 7 büyüklüğünde deprem beklenirken 5 büyüklüğünde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var. Fazla rahatlamadı" dedi. Uzmanların dün gerçekleşen deprem ile ilgili açıklamaları ise merak ediliyor. Bilim insanlarından henüz bir açıklama gelmese de, Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar, son zamanlarda gerçekleşen depremler ile endişeli.
https://sputniknews.com.tr/20240110/fad-duyurdu-marmara-denizinde-36-buyuklugunde-deprem-1079516745.html
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deprem, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, istanbul depremi, son dakika, son depremler, yoshinori moriwaki, uzman, kandilli, kandilli rasathanesi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), bursa, gemlik körfezi, mudanya
Marmara Denizi tekrar sallandı: Deprem uzmanı fay hattını işaret ederek deprem için uyarmıştı
08:25 11.01.2024 (güncellendi: 08:26 11.01.2024)
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 5 hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılarda bulunmuştu. Marowaki, özellikle bir faya işaret ederek 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yapmıştı. Dün akşam saatlerinde Marmara 3.6 büyüklüğünde tekrar sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Marmara Denizi (Gemlik Körfezi) Bursa'nın Mudanya ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. 10 ocak Çarşamba günü saat 20.10' da gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçülürken derinliği ise 11.2 kilometre olarak açıklandı.
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Kırklareli’nde düzenlenen 'Türkiye'de deprem gerçeği' konferansına katıldı. Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleşen konferansta konuşan Moriwaki Marmara depremine karşı uyarmıştı.
5 hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin aslında 7 büyüklüğünde beklediklerini belirten Moriwaki Marmara fay hattının rahatlamadığını söyledi. Moriwaki Marmara Fay hattında hala güç olduğu belirterek, "Marmara'da 7 büyüklüğünde deprem beklenirken 5 büyüklüğünde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var. Fazla rahatlamadı" dedi.
Uzmanların dün gerçekleşen deprem ile ilgili açıklamaları ise merak ediliyor. Bilim insanlarından henüz bir açıklama gelmese de, Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar, son zamanlarda gerçekleşen depremler ile endişeli.