https://sputniknews.com.tr/20240111/marmara-denizi-tekrar-sallandi-deprem-uzmani-fay-hattini-isaret-ederek-deprem-icin-uyarmisti-1079523321.html

Marmara Denizi tekrar sallandı: Deprem uzmanı fay hattını işaret ederek deprem için uyarmıştı

Marmara Denizi tekrar sallandı: Deprem uzmanı fay hattını işaret ederek deprem için uyarmıştı

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 5 hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T08:25+0300

2024-01-11T08:25+0300

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yaşam

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yoshinori moriwaki

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Marmara Denizi (Gemlik Körfezi) Bursa'nın Mudanya ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. 10 ocak Çarşamba günü saat 20.10' da gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçülürken derinliği ise 11.2 kilometre olarak açıklandı.Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Kırklareli’nde düzenlenen 'Türkiye'de deprem gerçeği' konferansına katıldı. Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleşen konferansta konuşan Moriwaki Marmara depremine karşı uyarmıştı.5 hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin aslında 7 büyüklüğünde beklediklerini belirten Moriwaki Marmara fay hattının rahatlamadığını söyledi. Moriwaki Marmara Fay hattında hala güç olduğu belirterek, "Marmara'da 7 büyüklüğünde deprem beklenirken 5 büyüklüğünde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var. Fazla rahatlamadı" dedi. Uzmanların dün gerçekleşen deprem ile ilgili açıklamaları ise merak ediliyor. Bilim insanlarından henüz bir açıklama gelmese de, Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar, son zamanlarda gerçekleşen depremler ile endişeli.

https://sputniknews.com.tr/20240110/fad-duyurdu-marmara-denizinde-36-buyuklugunde-deprem-1079516745.html

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