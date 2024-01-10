AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nin Mudanya açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Marmara Denizi'nin Mudanya açıklarında saat 20.10'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

AFAD, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Marmara Denizi'nin Mudanya açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Marmara Denizi'nin Mudanya açıklarında saat 20.10'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem merkez ve ilçelerde de hissedildi.