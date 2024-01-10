https://sputniknews.com.tr/20240110/fad-duyurdu-marmara-denizinde-36-buyuklugunde-deprem-1079516745.html
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T20:31+0300
2024-01-10T20:31+0300
2024-01-10T20:32+0300
türkiye
deprem
deprem
marmara denizi
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Marmara Denizi'nin Mudanya açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Marmara Denizi'nin Mudanya açıklarında saat 20.10'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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deprem, deprem, marmara denizi
deprem, deprem, marmara denizi
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
20:31 10.01.2024 (güncellendi: 20:32 10.01.2024)
AFAD, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Marmara Denizi'nin Mudanya açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Marmara Denizi'nin Mudanya açıklarında saat 20.10'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem merkez ve ilçelerde de hissedildi.