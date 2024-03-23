https://sputniknews.com.tr/20240323/abd-senatosundan-hukumetin-kapanmasini-engelleyen-12-trilyon-dolarlik-butce-tasarisina-onay-1081981748.html
ABD Senatosu’ndan hükümetin ‘kapanmasını’ engelleyen 1.2 trilyon dolarlık bütçe tasarısına onay
ABD Senatosu’ndan hükümetin ‘kapanmasını’ engelleyen 1.2 trilyon dolarlık bütçe tasarısına onay
Sputnik Türkiye
ABD Senatosu, bazı federal hükümet kurumlarına 2024 sonuna kadar finansman sağlayacak 1.2 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı. 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T09:50+0300
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ABD’de bazı hükümet kurumlarına 2024 sonuna kadar finansman sağlayacak 1.2 trilyon dolarlık bütçe tasarısı önce Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin ardından üst kanat Senato’dan da geçti.Senatoda oylamaya sunulan tasarı, 24 ‘hayır’ oyuna karşı 74 oyla kabul edildi.Tasarıda, Ukrayna’nın güvenliğine destek girişiminin bir parçası olarak 300 milyon dolar ve İsrail’e 3.3 milyar dolar fon öngörülüyor.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden’in imzaladığı geçici bütçe tasarısının süresi 22 Mart’ta dolmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240321/biden-hukumeti-cumhuriyetcilere-bogun-egdi-abd-buyukelciliklerinde-lgbt-bayraklari-asilmayacak-1081905299.html
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abd, senato, abd senatosu, bütçe, ukrayna, israil, temsilciler meclisi
abd, senato, abd senatosu, bütçe, ukrayna, israil, temsilciler meclisi
ABD Senatosu’ndan hükümetin ‘kapanmasını’ engelleyen 1.2 trilyon dolarlık bütçe tasarısına onay
ABD Senatosu, bazı federal hükümet kurumlarına 2024 sonuna kadar finansman sağlayacak 1.2 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı.
ABD’de bazı hükümet kurumlarına 2024 sonuna kadar finansman sağlayacak 1.2 trilyon dolarlık bütçe tasarısı önce Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin ardından üst kanat Senato’dan da geçti.
Senatoda oylamaya sunulan tasarı, 24 ‘hayır’ oyuna karşı 74 oyla kabul edildi.
Tasarıda, Ukrayna’nın güvenliğine destek girişiminin bir parçası olarak 300 milyon dolar ve İsrail’e 3.3 milyar dolar fon öngörülüyor.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden’in imzaladığı geçici bütçe tasarısının süresi 22 Mart’ta dolmuştu.