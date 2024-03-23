https://sputniknews.com.tr/20240323/abd-senatosundan-hukumetin-kapanmasini-engelleyen-12-trilyon-dolarlik-butce-tasarisina-onay-1081981748.html

ABD Senatosu’ndan hükümetin ‘kapanmasını’ engelleyen 1.2 trilyon dolarlık bütçe tasarısına onay

ABD Senatosu’ndan hükümetin ‘kapanmasını’ engelleyen 1.2 trilyon dolarlık bütçe tasarısına onay

Sputnik Türkiye

ABD Senatosu, bazı federal hükümet kurumlarına 2024 sonuna kadar finansman sağlayacak 1.2 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı. 23.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-23T09:50+0300

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2024-03-23T09:50+0300

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bütçe

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israil

temsilciler meclisi

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ABD’de bazı hükümet kurumlarına 2024 sonuna kadar finansman sağlayacak 1.2 trilyon dolarlık bütçe tasarısı önce Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin ardından üst kanat Senato’dan da geçti.Senatoda oylamaya sunulan tasarı, 24 ‘hayır’ oyuna karşı 74 oyla kabul edildi.Tasarıda, Ukrayna’nın güvenliğine destek girişiminin bir parçası olarak 300 milyon dolar ve İsrail’e 3.3 milyar dolar fon öngörülüyor.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden’in imzaladığı geçici bütçe tasarısının süresi 22 Mart’ta dolmuştu.

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