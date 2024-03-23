https://sputniknews.com.tr/20240323/8-ilde-bozdogan-15-operasyonu-24-isid-zanlisi-yakalandi-1081979696.html

8 ilde 'Bozdoğan-15' operasyonu: 24 IŞİD zanlısı yakalandı

8 ilde 'Bozdoğan-15' operasyonu: 24 IŞİD zanlısı yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde IŞİD'e yönelik "Bozdoğan-15" operasyonlarında, 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 23.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-23T09:06+0300

2024-03-23T09:06+0300

2024-03-23T09:06+0300

türkiye

ali yerlikaya

işid

operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-15" operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince, Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Yalova, Kilis, Sakarya ve Samsun'da düzenlenen operasyonlar sonucu, IŞİD içerisinde faaliyet yürüten 24 zanlının yakalandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadesini kullandı.Paylaşımda, operasyonlara ilişkin video görüntülerine de yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240315/yerlikayadan-aciklama-21-ilde-duzenlenen-es-zamanli-operasyonlarda-75-supheli-yakalandi-1081709374.html

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