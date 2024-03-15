https://sputniknews.com.tr/20240315/yerlikayadan-aciklama-21-ilde-duzenlenen-es-zamanli-operasyonlarda-75-supheli-yakalandi-1081709374.html

Yerlikaya'dan açıklama: 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı

Yerlikaya'dan açıklama: 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde 21 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T08:45+0300

2024-03-15T08:45+0300

2024-03-15T09:08+0300

türkiye

ali yerlikaya

operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SİBERGÖZ-26 operasyonuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20240315/annesi-eylem-tok-ile-abdye-kacan-timur-cihantimurun-kaza-ani-paylasimi-ortaya-cikti-1081708138.html

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Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, operasyon