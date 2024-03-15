https://sputniknews.com.tr/20240315/yerlikayadan-aciklama-21-ilde-duzenlenen-es-zamanli-operasyonlarda-75-supheli-yakalandi-1081709374.html
Yerlikaya'dan açıklama: 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı
Yerlikaya'dan açıklama: 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde 21 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği... 15.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-15T08:45+0300
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2024-03-15T09:08+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SİBERGÖZ-26 operasyonuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20240315/annesi-eylem-tok-ile-abdye-kacan-timur-cihantimurun-kaza-ani-paylasimi-ortaya-cikti-1081708138.html
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Yerlikaya'dan açıklama: 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı
08:45 15.03.2024 (güncellendi: 09:08 15.03.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde 21 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Sibergöz-26' operasyonlarında 75 şüpheli yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SİBERGÖZ-26 operasyonuna ilişkin şu açıklamayı yaptı: