https://sputniknews.com.tr/20240315/annesi-eylem-tok-ile-abdye-kacan-timur-cihantimurun-kaza-ani-paylasimi-ortaya-cikti-1081708138.html

Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kaza anı paylaşımı ortaya çıktı

Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kaza anı paylaşımı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Eyüpsultan'da ehliyetsiz şekilde araç kullanırken kaza yapan ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan Timur Cihantimur'un kaza sonrasında telefonuyla olay... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T06:59+0300

2024-03-15T06:59+0300

2024-03-15T08:12+0300

yaşam

eylem tok

kaza

trafik kazası

ölüm

cinayet

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşanan dehşet dolu kaza Türkiye'nin gündemine yerleşti. Ehliyetsiz araç kullanırken Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile önce Mısır'a, oradan ABD'ye kaçan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kaza anından yeni görüntüleri ortaya çıktı.Kaza anının hemen akabinde çekilen videoda, olaya karışan bir çocuğun Cihantimur'un arabasının halini görüntülerken küfür ettiği videonun sonunda elinde telefonla Timur Cihantimur gözüküyor. Görüntüleri çeken arkadaş grubunun yaralılara yardım etmek yerine bunu sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı. Ne olmuştu?Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Davutpaşa Caddesi’nde meydana geldi. 3 ATV aracıyla ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş, motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan 17 yaşındaki T.C’nin yönetimindeki cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düştü.Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde yaşamını yitirirken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.

https://sputniknews.com.tr/20240314/trafik-kazasi-sonrasi-abdde-ye-firar-eden-eylem-tok-ve-oglu-abdde-goruntulendi-1081677124.html

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