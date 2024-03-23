https://sputniknews.com.tr/20240323/2024-dunya-genclik-festivali-katilimcilari-crocus-city-magdurlarina-destek-mektuplari-yaziyor-1081994524.html
‘2024 Dünya Gençlik Festivali katılımcıları Crocus City mağdurlarına destek mektupları yazıyor’
‘2024 Dünya Gençlik Festivali katılımcıları Crocus City mağdurlarına destek mektupları yazıyor’
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Gençlik Ajansı Başkanı Kseniya Razuvayeva, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, 2024 Dünya Gençlik Festivali'ne katılan yabancı ülke... 23.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-23T21:23+0300
2024-03-23T21:23+0300
2024-03-23T21:23+0300
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rusya
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terörle mücadele
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Razuvayeva, "2024 Dünya Gençlik Festivali'ne katılan yabancı ülke delegasyonları Rusya'ya, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara destek mektupları yazıyor. Ayrıca sosyal ağlara birçok yorum ve mesaj geliyor” ifadelerini kullandı.Razuvayeva, tüm mesajlarda uluslararası toplumun bugün terörle mücadele konusunda ortak sorumluluk alması gerektiğine vurgu yapıldığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240323/fransiz-siyasetci-ukraynanin-rusyadaki-teror-saldirisiyla-baglantilari-sorusturulmali-1081993638.html
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rusya, terörizm, terörle mücadele, birlik, birlik, kremlin, moskova. kremlin. putin
rusya, terörizm, terörle mücadele, birlik, birlik, kremlin, moskova. kremlin. putin
‘2024 Dünya Gençlik Festivali katılımcıları Crocus City mağdurlarına destek mektupları yazıyor’
Rusya Federal Gençlik Ajansı Başkanı Kseniya Razuvayeva, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, 2024 Dünya Gençlik Festivali'ne katılan yabancı ülke delegasyonlarının Crocus City’deki terör saldırısı mağdurlarına destek mektupları yazdığını belirtti.
Razuvayeva, "2024 Dünya Gençlik Festivali'ne katılan yabancı ülke delegasyonları Rusya'ya, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara destek mektupları yazıyor. Ayrıca sosyal ağlara birçok yorum ve mesaj geliyor” ifadelerini kullandı.
Razuvayeva, tüm mesajlarda uluslararası toplumun bugün terörle mücadele konusunda ortak sorumluluk alması gerektiğine vurgu yapıldığını kaydetti.