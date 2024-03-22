https://sputniknews.com.tr/20240322/yerlikaya-paylasti-trafikte-ucarak-arac-sahibine-saldiran-sahis-gozaltina-alindi-1081945005.html

Yerlikaya paylaştı: Trafikte 'uçarak' araç sahibine saldıran şahıs gözaltına alındı

Yerlikaya paylaştı: Trafikte 'uçarak' araç sahibine saldıran şahıs gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün kendisine korna çalan sürücünün önünü kesip camını yumruklayan ve emniyetten olduğunu söyleyen şahsın sivil biri olduğunu ve... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T12:18+0300

2024-03-22T12:18+0300

2024-03-22T12:18+0300

ali yerlikaya

türkiye

operasyon

trafik

trafik kazası

sosyal medya

trafik ihlali

trafik cezası

polis

emniyet

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Yaşanan olay, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. İstanbul'da M.D., kendisine korna çaldığı gerekçesiyle trafikte bir sürücüye saldırdı. Emniyet mensubu olduğunu söyleyen otomobil sürücüsü, aracını emniyete çektikten sonra cipin kaput bölümüne basarak cipin sürücüsüne tepki göstermeye devam etti. Trafik polisinin araya girmesiyle sürücü olay yerinden uzaklaştı. O anlar motosikletli sürücünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu sırada saldırıya uğrayan sürücü, trafik polisine söyle tepki gösterdi:Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.Olaya müdahale eden polis memuruna ‘Ben emniyettenim’ diyen M.D.’nin emniyetle ilgisinin olmadığı anlaşıldı. M.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.Ardından konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, 'Gereği yapıldı-7' paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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