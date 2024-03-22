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https://sputniknews.com.tr/20240322/yerlikaya-paylasti-trafikte-ucarak-arac-sahibine-saldiran-sahis-gozaltina-alindi-1081945005.html
Yerlikaya paylaştı: Trafikte 'uçarak' araç sahibine saldıran şahıs gözaltına alındı
Yerlikaya paylaştı: Trafikte 'uçarak' araç sahibine saldıran şahıs gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün kendisine korna çalan sürücünün önünü kesip camını yumruklayan ve emniyetten olduğunu söyleyen şahsın sivil biri olduğunu ve... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T12:18+0300
2024-03-22T12:18+0300
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Yaşanan olay, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. İstanbul'da M.D., kendisine korna çaldığı gerekçesiyle trafikte bir sürücüye saldırdı. Emniyet mensubu olduğunu söyleyen otomobil sürücüsü, aracını emniyete çektikten sonra cipin kaput bölümüne basarak cipin sürücüsüne tepki göstermeye devam etti. Trafik polisinin araya girmesiyle sürücü olay yerinden uzaklaştı. O anlar motosikletli sürücünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu sırada saldırıya uğrayan sürücü, trafik polisine söyle tepki gösterdi:Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.Olaya müdahale eden polis memuruna ‘Ben emniyettenim’ diyen M.D.’nin emniyetle ilgisinin olmadığı anlaşıldı. M.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.Ardından konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, 'Gereği yapıldı-7' paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240322/gokhan-zan-chpli-isimle-yaptigi-telefon-konusmasini-acikladi-2-ilce-teklif-edildi-1081942978.html
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ali yerlikaya, operasyon, trafik, trafik kazası, sosyal medya, trafik ihlali, trafik cezası, polis, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), maganda
ali yerlikaya, operasyon, trafik, trafik kazası, sosyal medya, trafik ihlali, trafik cezası, polis, emniyet, emniyet genel müdürlüğü (egm), maganda

Yerlikaya paylaştı: Trafikte 'uçarak' araç sahibine saldıran şahıs gözaltına alındı

12:18 22.03.2024
© AAtutuklanma, polis
tutuklanma, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© AA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün kendisine korna çalan sürücünün önünü kesip camını yumruklayan ve emniyetten olduğunu söyleyen şahsın sivil biri olduğunu ve gözaltına alındığını açıkladı.
Yaşanan olay, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. İstanbul'da M.D., kendisine korna çaldığı gerekçesiyle trafikte bir sürücüye saldırdı.
Emniyet mensubu olduğunu söyleyen otomobil sürücüsü, aracını emniyete çektikten sonra cipin kaput bölümüne basarak cipin sürücüsüne tepki göstermeye devam etti. Trafik polisinin araya girmesiyle sürücü olay yerinden uzaklaştı. O anlar motosikletli sürücünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bu sırada saldırıya uğrayan sürücü, trafik polisine söyle tepki gösterdi:
"Bu mu memur bey karşılığı? Bu yüzden yapıyorlar işte senin gözünün içine baka baka benim camıma vuruyor..."
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.
Olaya müdahale eden polis memuruna ‘Ben emniyettenim’ diyen M.D.’nin emniyetle ilgisinin olmadığı anlaşıldı. M.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ardından konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, 'Gereği yapıldı-7' paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal medyada yer alan ve 'İstanbul’da bir şahıs kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek camını yumrukladı' başlıklı görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce görüntülere yönelik inceleme yapılmıştır. Söz konusu şahsın akan trafikte bir başka aracı durdurup sürücüsünün üzerine yürüdüğü ve taşkınlık çıkarmaya çalıştığı görülmüştür. Emniyet güçlerimize yakalandı. Kendisini emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimize yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."
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