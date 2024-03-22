Gökhan Zan, CHP'li isimle yaptığı telefon konuşmasını açıkladı: '2 ilçe teklif edildi'

"Kendisine bizzat yüzüne söyledim bu cümleleri. Halk artık kendisini istemiyor dedim, daha önce benimle ilgili, 'Baba ocağına döner mi?' diye haber gönderiyordu. Ben de kendisine üstüme düşen bir görev olursa halkımız için hizmet noktasında bir görev düşerse genel merkezin ve halkımızın bir teveccühü olacaksa o zaman elimi taşın altına koymaya hazır olduğumu söyledim. Bununla birlikte benim mevki, makam yada şöhrete ihtiyacım yok. Ama Hatay halkının doğru insanlar tarafından yönetilmeye, değerli bir büyüme ihtiyacı var dedim kendisine. Ben Lütfü ağabey ile birlikte yürümeye hazırım, garantili bir yer istemişim gibi bir söylem yada böyle bir diyalog yaşanmadı. Sayın Özgür Özel'in bana ve Hatay halkına provokatör cümlesini kullanmasını hiç yakıştıramadım. Zaten daha önce de Haluk Levent'i de yalanlamıştı. Şimdi de beni yalanlamasına doğrusu şaşırmadım. Ana muhalefet liderine yakışmayan bir üslup ve bir tavır sergilemesi, deprem suçuna, yolsuzluğa ve ranta bulaşmış bir adayda diretmesi Hatay halkını çok üzmüştür."