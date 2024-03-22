https://sputniknews.com.tr/20240322/yerlikaya-duyurdu-elebasiligini-umit-degirmencinin-yaptigi-organize-suc-orgutu-cokertildi-1081936565.html
Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi
Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Mahzen-17 Operasyonu'nda elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T08:07+0300
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2024-03-22T08:07+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
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organize suç örgütü
insanlığa karşı suç
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ali yerlikaya, operasyon, suç, suç duyurusu, organize suç, organize suç örgütü, insanlığa karşı suç, suç kaydı, suç örgütü, organize suç çetesi, suç ve ceza
ali yerlikaya, operasyon, suç, suç duyurusu, organize suç, organize suç örgütü, insanlığa karşı suç, suç kaydı, suç örgütü, organize suç çetesi, suç ve ceza
Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Mahzen-17 Operasyonu'nda elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 40 şüpheli yakalandı.