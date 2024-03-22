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SON DAKİKA | Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi
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https://sputniknews.com.tr/20240322/yerlikaya-duyurdu-elebasiligini-umit-degirmencinin-yaptigi-organize-suc-orgutu-cokertildi-1081936565.html
Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi
Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Mahzen-17 Operasyonu'nda elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
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ali yerlikaya, operasyon, suç, suç duyurusu, organize suç, organize suç örgütü, insanlığa karşı suç, suç kaydı, suç örgütü, organize suç çetesi, suç ve ceza

Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi

08:07 22.03.2024
© AAİsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon
İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© AA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Mahzen-17 Operasyonu'nda elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 40 şüpheli yakalandı.
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