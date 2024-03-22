6 yıl sonra Merkez Bankası’ndan ‘örtülü faiz’ hamlesi: 'Ekonomistler şaşkın'

Türkiye
SON DAKİKA | Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
HIV tedavisinde büyük adım
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Irak'la ortak harekat merkezi kuruluyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Fahri Trafik Müfettişlerine yönelik ilk kısıtlama park cezasından geldi.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TCMB Para Politikaları Kurulu faiz kararı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
TOKYO METROSUNDA TERÖR OLAYI
Aum Şinrikyo tarikatı ve sarin gazı nedir?
17:44
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İlk MS-21 uçakları 2025’te teslim edilecek
18:15
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: AB, Türkiye’nin önüne imkansız koşullar koyuyor
18:23
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Zimbabve’ye karşılıksız 25 bin ton buğday
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Moskova'dan Paris'e 'Ukrayna'ya gönderilen tüm Fransız askerler öldürülecek'
18:44
1 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, gizlice Kiev'e gitti
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus elçi Yerhov, Türk-ABD uzlaşısı sonrası Rus-Türk ticaretininin nasıl etkileneceğini yorumladı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Fransız askerlerin Ukrayna'ya girmesi ihtimaliyle ilgili açıklama
19:22
2 dk
SESLİ HABER
FKÖ: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
19:48
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Aşık Veysel'in ölüm yıldönümü
20:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240322/6-yil-sonra-merkez-bankasindan-ortulu-faiz-hamlesi-ekonomistler-saskin-1081936397.html
6 yıl sonra Merkez Bankası’ndan ‘örtülü faiz’ hamlesi: 'Ekonomistler şaşkın'
6 yıl sonra Merkez Bankası’ndan ‘örtülü faiz’ hamlesi: 'Ekonomistler şaşkın'
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, beklenmeyen bir kararla faiz oranlarında önemli bir artışa gitti. Banka, politika faizini yüzde 50'ye çıkardı, faiz koridorunu 6 yıl aradan... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T08:00+0300
2024-03-22T08:00+0300
merkez bankası
ekonomi
faiz
fed faiz kararı
faiz indirimi
faiz oranı
faiz oranları
faiz artırımı
düşük faiz politikası
ekonomi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_22ce20cbfe73584b03ac18f84888c926.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıkarırken, operasyonel değişiklik kapsamında faiz koridorunu da genişletti. Para Politikası Kurulu (PPK) metninde yer alan açıklamaya göre, borçlanma ve borç verme faiz oranı +-300 baz puanlık marj ile belirlenecek. Yani gecelik borçlanmalar taban oran yüzde 47 iken, tavan oran yüzde 53 olacak. Dolayısıyla 500 baz puanlık faiz artırımının yanı sıra örtülü bir 300 baz puanlık faiz artırımı daha yapılmış oldu.Seçimler öncesi baskı altında olan Türk lirası, bu sürpriz karar sonrasında dolar karşısında değer kazandı. Merkez Bankası'nın aldığı bu radikal karar, ekonomik dengeler üzerinde etkili olması beklenirken, piyasalarda da dikkate değer bir hareketliliğe yol açtı. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu perşembe günü bir hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkardı. Yalnızca Deutsche Bank AG ve Goldman Sachs artış beklerken, Bloomberg'in anketine katılan diğer ekonomistlerin tümü bir değişiklik beklemiyordu.Merkez bankası, yıllardan beri ilk kez gecelik borç alma ve borç verme faiz oranlarından oluşan faiz koridorunu da revize ederek göstergenin etrafında artı veya eksi 300 baz puana kadar genişletti. Bu hamle, politika yapıcıların ticari borç verenlere daha pahalı finansman sunmasına olanak tanıyor. PPK'dan yapılan açıklamada, "Enflasyonda önemli ve kalıcı bir bozulmanın öngörülmesi durumunda merkez bankasının para politikası duruşu sıkılaştırılacak" ifadesine yer verildi. Kararın ardından lira dolar karşısında yüzde 1.3 kadar güçlendi.2020 yılında başlamıştıMerkez Bankası'nın 'geniş faiz koridoru' serüveni 2010 sonlarında başladı. Küresel ekonomik büyümeye ilişkin tedirginliklerin arttığı 2010 sonlarında, geniş faiz koridoru ve aktif likidite politikasını bir arada kullanarak bir para politikası stratejisi tasarladı ve bunu uygulamaya koydu.Böylece Türkiye, küresel oynaklık dönemlerinde şoklara karşı tepki verebilmek amacıyla TCMB tarafından geliştirilen bir araç olan 'geniş faiz koridoru' uygulamasıyla tanıştı. Böylece birden fazla faizin araç olarak kullanıldığı asimetrik ve geniş bir koridor sistemiyle aktif likidite politikasına dayalı esnek bir çerçeve getirilirken, politika araçları çeşitlendirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240322/hesaplara-yatirilacak-tarih-belli-oldu-hangi-banka-emekliye-ne-kadar-promosyon-verecek-1081934805.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1fb7f3b8aa22889ed4b1bf50781e4536.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
merkez bankası, faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, düşük faiz politikası, ekonomi, ekonomi paketi, ekonomist
merkez bankası, faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, düşük faiz politikası, ekonomi, ekonomi paketi, ekonomist

6 yıl sonra Merkez Bankası’ndan ‘örtülü faiz’ hamlesi: 'Ekonomistler şaşkın'

08:00 22.03.2024
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© AA
Abone ol
Merkez Bankası, beklenmeyen bir kararla faiz oranlarında önemli bir artışa gitti. Banka, politika faizini yüzde 50'ye çıkardı, faiz koridorunu 6 yıl aradan sonra genişletti. Ayrıca, 300 baz puanlık bir 'örtülü faiz' artışı da gerçekleştirildi. Ekonomistlerin çoğunluğu, faiz oranlarını sabit kalmasını beklerken bu karar şaşkınlık yarattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıkarırken, operasyonel değişiklik kapsamında faiz koridorunu da genişletti. Para Politikası Kurulu (PPK) metninde yer alan açıklamaya göre, borçlanma ve borç verme faiz oranı +-300 baz puanlık marj ile belirlenecek. Yani gecelik borçlanmalar taban oran yüzde 47 iken, tavan oran yüzde 53 olacak. Dolayısıyla 500 baz puanlık faiz artırımının yanı sıra örtülü bir 300 baz puanlık faiz artırımı daha yapılmış oldu.
Seçimler öncesi baskı altında olan Türk lirası, bu sürpriz karar sonrasında dolar karşısında değer kazandı. Merkez Bankası'nın aldığı bu radikal karar, ekonomik dengeler üzerinde etkili olması beklenirken, piyasalarda da dikkate değer bir hareketliliğe yol açtı. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu perşembe günü bir hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkardı. Yalnızca Deutsche Bank AG ve Goldman Sachs artış beklerken, Bloomberg'in anketine katılan diğer ekonomistlerin tümü bir değişiklik beklemiyordu.
Merkez bankası, yıllardan beri ilk kez gecelik borç alma ve borç verme faiz oranlarından oluşan faiz koridorunu da revize ederek göstergenin etrafında artı veya eksi 300 baz puana kadar genişletti. Bu hamle, politika yapıcıların ticari borç verenlere daha pahalı finansman sunmasına olanak tanıyor. PPK'dan yapılan açıklamada, "Enflasyonda önemli ve kalıcı bir bozulmanın öngörülmesi durumunda merkez bankasının para politikası duruşu sıkılaştırılacak" ifadesine yer verildi. Kararın ardından lira dolar karşısında yüzde 1.3 kadar güçlendi.

2020 yılında başlamıştı

Merkez Bankası'nın 'geniş faiz koridoru' serüveni 2010 sonlarında başladı. Küresel ekonomik büyümeye ilişkin tedirginliklerin arttığı 2010 sonlarında, geniş faiz koridoru ve aktif likidite politikasını bir arada kullanarak bir para politikası stratejisi tasarladı ve bunu uygulamaya koydu.
Böylece Türkiye, küresel oynaklık dönemlerinde şoklara karşı tepki verebilmek amacıyla TCMB tarafından geliştirilen bir araç olan 'geniş faiz koridoru' uygulamasıyla tanıştı. Böylece birden fazla faizin araç olarak kullanıldığı asimetrik ve geniş bir koridor sistemiyle aktif likidite politikasına dayalı esnek bir çerçeve getirilirken, politika araçları çeşitlendirildi.
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
EKONOMİ
Hesaplara yatırılacak tarih belli oldu: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek?
06:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала