https://sputniknews.com.tr/20240322/hesaplara-yatirilacak-tarih-belli-oldu-hangi-banka-emekliye-ne-kadar-promosyon-verecek-1081934805.html

Hesaplara yatırılacak tarih belli oldu: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek?

Hesaplara yatırılacak tarih belli oldu: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu bankalarının aylık gelire göre 8 ila 12 bin TL arasında promosyon belirlediğini ifade etmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T06:36+0300

2024-03-22T06:36+0300

2024-03-22T08:11+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

banka

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

promosyon

maaş

brüt maaş

net maaş

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075071917_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_98d71590538e0d742bb2a888cb3203d2.jpg

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli promosyonlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kamu bankalarının aylık gelire göre 8 ila 12 bin TL arasında promosyon belirlediğini ifade etti. Ayrıca, diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inandığını vurguladı.Hangi bankanın ne kadar promosyon vereceği ise merakla bekleniyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon başvurularını almaya başlayacağını duyurdu. Bu haberle birlikte, emeklilerin bankalar arasındaki tercihleri ve promosyon miktarlarıyla ilgili detaylar ön plana çıkmaya başladı. Işıkhan "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" açıklamasında bulundu.VakıfBank emekli promosyonu1 aya isabet eden emekli maaşı tutarı:Ziraat Bankası emekli promosyonuHalkbank emekli promosyonuHalkbank tarafından emekli maaşını taşıyan vatandaşlara tek seferliğine promosyon ödemesi yapılırken 2024 Halkbank promosyon tutarları şu şekilde:ING emekli promosyonuSGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon alabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon alabiliyorsunuz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,Yapı Kredi emekli promosyonu1 Mart 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenler 12.500 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanabiliyor.Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödenir.Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.Akbank emekli promosyonuSSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabiliyor. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabiliyor.Tablo şu şekilde;İş Bankası emekli promosyonuT.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.QNB Finansbank emekli promosyonu8.000 TL‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan promosyon veriyor.DenizBank emekli promosyonuEmekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL’ye varan promosyon fırsatı veriliyor.Şekerbank emekli promosyonuŞekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon fırsatı sunuyor.Buna göre maaş aralığınız:Promosyondan kimler faydalanacak?3 yıl boyunca geçerli olacak olan promosyon için yeniden başvuru yapılması gerekiyor. 3 yıl içinde promosyon alınmışsa promosyonun kalan kısmı iade edilip yeni promosyonun talep edilmesi gerekiyor.Emekliler promosyonu almak için ilgili kamu bankasıyla anlaşma yapıp 3 yıl boyunca maaşlarını oradan alacağını ibraz etmesi gerekiyor. İnternet ya da mobil bankacılık üzerinden de bankaya gitmeden promosyon başvurusu yapılabiliyor.Promosyon miktarı nasıl belirlenecek?Emeklilere en düşük emekli maaşından başlayarak verilecek promosyon miktarı yeniden belirlenecek. Buna göre en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira maaş alan emeklinin 8 bin lira promosyon alması bekleniyor. Emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olan kamu bankasından maaş alan emeklilere de 12 bin lira promosyon verilecek.

https://sputniknews.com.tr/20240322/6-yil-sonra-merkez-bankasindan-ortulu-faiz-hamlesi-ekonomistler-saskin-1081936397.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli promosyonu, emekli ikramiyesi, emekli promosyonu ne zaman yatacak, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı, hangi banka emekliye ne kadar promosyon verecek