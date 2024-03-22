https://sputniknews.com.tr/20240322/unlu-tahmin-sitesi-acikladi-fenerbahce-ve-galatasaray-rekabetinde-sampiyonkimolacak-1081941563.html

Ünlü tahmin sitesi açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetinde şampiyon kim olur?

Ünlü tahmin sitesi açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetinde şampiyon kim olur?

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, şampiyonluk yarışı gittikçe kızışıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımlar arasındaki rekabet tüm hızıyla... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T10:54+0300

2024-03-22T10:54+0300

2024-03-22T11:03+0300

spor

galatasaray sk

fenerbahçe

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

şampiyon

şampiyonluk

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Süper Lig'de bu sezon kimin ipi göğüsleyeceği tahmininde yeni bir gelişme yaşandı. Bundan önceki tahminlerde çok yakın olan Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetinde fark açıldı. Dünyaca ünlü Euro Club Index sitesi şampiyon olacak takıma yüzde 66 oran vererek neredeyse ligi bitirdi.Şampiyonluk yarışında kim kazanır?

https://sputniknews.com.tr/20240322/futbol-icin-radikal-karar-ofsayt-kurali-tamamen-degisiyor-1081937219.html

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galatasaray sk, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), şampiyon, şampiyonluk