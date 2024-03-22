https://sputniknews.com.tr/20240322/unlu-tahmin-sitesi-acikladi-fenerbahce-ve-galatasaray-rekabetinde-sampiyonkimolacak-1081941563.html
Ünlü tahmin sitesi açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetinde şampiyon kim olur?
Ünlü tahmin sitesi açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetinde şampiyon kim olur?
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, şampiyonluk yarışı gittikçe kızışıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımlar arasındaki rekabet tüm hızıyla... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T10:54+0300
2024-03-22T10:54+0300
2024-03-22T11:03+0300
spor
galatasaray sk
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türkiye futbol federasyonu (tff)
şampiyon
şampiyonluk
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Süper Lig'de bu sezon kimin ipi göğüsleyeceği tahmininde yeni bir gelişme yaşandı. Bundan önceki tahminlerde çok yakın olan Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetinde fark açıldı. Dünyaca ünlü Euro Club Index sitesi şampiyon olacak takıma yüzde 66 oran vererek neredeyse ligi bitirdi.Şampiyonluk yarışında kim kazanır?
https://sputniknews.com.tr/20240322/futbol-icin-radikal-karar-ofsayt-kurali-tamamen-degisiyor-1081937219.html
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galatasaray sk, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), şampiyon, şampiyonluk
galatasaray sk, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), şampiyon, şampiyonluk
Ünlü tahmin sitesi açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetinde şampiyon kim olur?
10:54 22.03.2024 (güncellendi: 11:03 22.03.2024)
Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, şampiyonluk yarışı gittikçe kızışıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımlar arasındaki rekabet tüm hızıyla devam ederken, tahminler de şekillenmeye başladı. Euro Club Index gibi tanınmış tahmin siteleri, şampiyonluktan küme düşecek takımlara kadar geniş bir yelpazede tahminlerini paylaştı.
Süper Lig'de bu sezon kimin ipi göğüsleyeceği tahmininde yeni bir gelişme yaşandı. Bundan önceki tahminlerde çok yakın olan Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetinde fark açıldı. Dünyaca ünlü Euro Club Index sitesi şampiyon olacak takıma yüzde 66 oran vererek neredeyse ligi bitirdi.
Şampiyonluk yarışında kim kazanır?
Sitenin tahminlerine göre, Galatasaray yüzde 66
ile şampiyon oluyor.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali ise yine siteye göre yüzde 34.