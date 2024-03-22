https://sputniknews.com.tr/20240322/futbol-icin-radikal-karar-ofsayt-kurali-tamamen-degisiyor-1081937219.html
Futbol için radikal karar: Ofsayt kuralı tamamen değişiyor
Futbol için radikal karar: Ofsayt kuralı tamamen değişiyor
Sputnik Türkiye
Futbolda teknoloji kullanımı, bazı faydalar sağlamasına rağmen, bazı sorunlara da yol açtı. Bu nedenle Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T08:54+0300
2024-03-22T08:54+0300
2024-03-22T08:54+0300
spor
futbol
ofsayt
kural
değişim
maç
fifa
deneme
karar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/04/1059483062_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_df1331a5a5d08eb78291d9be8b831a75.jpg
Yarı otomatik ofsayt sistemi, insan gözüyle fark edilmesi zor olan milimetrik farkları da ortaya çıkarıyor. Tartışma yaratan durumun, kuralda yapılacak bir değişiklikle ortadan kaldırılması hedefleniyor.FIFA Futbol Gelişim Sorumlusu Arsene Wenger’in gündeme getirdiği devrim nitelindeki yeniliğin, yeni ofsayt kuralı haline gelmesi için önemli bir gelişme yaşandı.İtalya’daki U18 maçlarında denendiği ve bunlardan olumlu sonuç alındığı ortaya çıktıFutbolda oyun kurallarını belirleyen IFAB konuyla ilgili somut adımlar atmaya başladı. En ilerdeki hücum oyuncusunun sadece tüm vücudu rakibinin önündeyse ofsayt çalınacak uygulamanın, bir süredir İtalya’daki U18 maçlarında denendiği ve bunlardan olumlu sonuç alındığı ortaya çıktı. Bunun üzerine IFAB uygulamada yeni bir aşamaya geçilmesi ve daha ileri tetkiklere başlanması kararını aldı.Konuyla ilgili bir de araştırma yapıldı, yeni kuralın mevcut ofsayt kararlarının sayısını yarı yarıya azaltacağı tespit edildi. Futbolda gol sayılarını artıracak gelişmenin, gelecek sezon kural kitapçığına işlenmesi beklentisi hakim.Tüm vücut öndeyse ihlalOfsaytta güncel olarak uygulanan kurala göre, hücum eden takımın en ilerisindeki futbolcu kaleye, son adam olan defans oyuncusundan daha yakın olamıyor. Bu savunmacıyla aynı hizada olsa bile, kolu, bacağı, kafası, omzu daha ilerde olursa yarı otomatik ofsayt sistemi tarafından tespit edilerek ofsayt kararı veriliyor.Yeni kurala göreyse hücum oyuncusunun küçük bir kısmı dahi rakip savunmayla aynı hizada olursa ofsayt kararı çıkmayacak. Yarı otomatik sistem de bundan böyle bu esası dikkate alarak çalışmaya başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20240322/nijeryadan-bright-osayi-samuel-aciklamasi-hosunuza-gitsin-ya-da-gitmesin-1081935975.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/04/1059483062_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d957c22c62508a1ab41d2298b90d9e71.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
futbol, ofsayt, kural, değişim, maç, fifa, deneme, karar
futbol, ofsayt, kural, değişim, maç, fifa, deneme, karar
Futbol için radikal karar: Ofsayt kuralı tamamen değişiyor
Futbolda teknoloji kullanımı, bazı faydalar sağlamasına rağmen, bazı sorunlara da yol açtı. Bu nedenle Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda ofsayt kuralında değişiklik yapılmasını test etmek için yeni bir adım attı.
Yarı otomatik ofsayt sistemi, insan gözüyle fark edilmesi zor olan milimetrik farkları da ortaya çıkarıyor. Tartışma yaratan durumun, kuralda yapılacak bir değişiklikle ortadan kaldırılması hedefleniyor.
FIFA Futbol Gelişim Sorumlusu Arsene Wenger’in gündeme getirdiği devrim nitelindeki yeniliğin, yeni ofsayt kuralı haline gelmesi için önemli bir gelişme yaşandı.
İtalya’daki U18 maçlarında denendiği ve bunlardan olumlu sonuç alındığı ortaya çıktı
Futbolda oyun kurallarını belirleyen IFAB konuyla ilgili somut adımlar atmaya başladı. En ilerdeki hücum oyuncusunun sadece tüm vücudu rakibinin önündeyse ofsayt çalınacak uygulamanın, bir süredir İtalya’daki U18 maçlarında denendiği ve bunlardan olumlu sonuç alındığı ortaya çıktı. Bunun üzerine IFAB uygulamada yeni bir aşamaya geçilmesi ve daha ileri tetkiklere başlanması kararını aldı.
Konuyla ilgili bir de araştırma yapıldı, yeni kuralın mevcut ofsayt kararlarının sayısını yarı yarıya azaltacağı tespit edildi. Futbolda gol sayılarını artıracak gelişmenin, gelecek sezon kural kitapçığına işlenmesi beklentisi hakim.
Ofsaytta güncel olarak uygulanan kurala göre, hücum eden takımın en ilerisindeki futbolcu kaleye, son adam olan defans oyuncusundan daha yakın olamıyor. Bu savunmacıyla aynı hizada olsa bile, kolu, bacağı, kafası, omzu daha ilerde olursa yarı otomatik ofsayt sistemi tarafından tespit edilerek ofsayt kararı veriliyor.
Yeni kurala göreyse hücum oyuncusunun küçük bir kısmı dahi rakip savunmayla aynı hizada olursa ofsayt kararı çıkmayacak. Yarı otomatik sistem de bundan böyle bu esası dikkate alarak çalışmaya başlayacak.