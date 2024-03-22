https://sputniknews.com.tr/20240322/nijeryadan-bright-osayi-samuel-aciklamasi-hosunuza-gitsin-ya-da-gitmesin-1081935975.html

Nijerya'dan Bright Osayi-Samuel açıklaması: 'Hoşunuza gitsin ya da gitmesin'

Nijerya'dan Bright Osayi-Samuel açıklaması: 'Hoşunuza gitsin ya da gitmesin'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından futbol sahalarında istenmeyen olaylar meydana geldi. Bu olaylardan biri de Fenerbahçe'nin Nijeryalı... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T07:18+0300

2024-03-22T07:18+0300

2024-03-22T07:18+0300

nijerya

bright osayi-samuel

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

fenerbahçe

trabzonspor

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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karışmıştı. Sahaya giren bir Trabzonspor taraftarı, sarı - lacivertli oyunculara doğru yönelirken, Bright Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde başta olmak üzere sahada büyük bir arbede yaşanmıştı. Yaşanan olaylarla ilgili soruşturma açılırken, sahaya inen beş taraftar dün tutuklandı.Yaşanan olaylarda bir Trabzonspor taraftarını yumruklayan Nijeryalı oyuncu eleştirilerine odak noktası haline gelmişti. Trabzonspor maçının ardından Nijerya'nın 22 Mart'ta Gana ve 26 Mart'ta Mali ile oynayacağı hazırlık maçlarına Bright Osayi-Samuel de davet edilmişti.Bright Osayi-Samuel'in Nijerya Milli Takım kampına katılmasının ardından Nijerya Futbol Federasyonu Medya Sorumlusu Babafemi Raji, 26 yaşındaki oyuncu hakkında şunları söyledi:Osayi'nin Fenerbahçe kariyeriOcak 2021'de 508 bin Euro karşılığında Quuens Park Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Nijeryalı yıldız, sarı-lacivertli formayı tüm kulvarlarda 130 kez giydi. 26 yaşındaki oyuncu bu maçlarda altı kez gol atarken 11 kez de asist yaptı.

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Sputnik Türkiye

nijerya, bright osayi-samuel, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, fenerbahçe, trabzonspor