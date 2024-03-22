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Nijerya'dan Bright Osayi-Samuel açıklaması: 'Hoşunuza gitsin ya da gitmesin'
Nijerya'dan Bright Osayi-Samuel açıklaması: 'Hoşunuza gitsin ya da gitmesin'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından futbol sahalarında istenmeyen olaylar meydana geldi. Bu olaylardan biri de Fenerbahçe'nin Nijeryalı... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T07:18+0300
2024-03-22T07:18+0300
nijerya
bright osayi-samuel
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
fenerbahçe
trabzonspor
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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karışmıştı. Sahaya giren bir Trabzonspor taraftarı, sarı - lacivertli oyunculara doğru yönelirken, Bright Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde başta olmak üzere sahada büyük bir arbede yaşanmıştı. Yaşanan olaylarla ilgili soruşturma açılırken, sahaya inen beş taraftar dün tutuklandı.Yaşanan olaylarda bir Trabzonspor taraftarını yumruklayan Nijeryalı oyuncu eleştirilerine odak noktası haline gelmişti. Trabzonspor maçının ardından Nijerya'nın 22 Mart'ta Gana ve 26 Mart'ta Mali ile oynayacağı hazırlık maçlarına Bright Osayi-Samuel de davet edilmişti.Bright Osayi-Samuel'in Nijerya Milli Takım kampına katılmasının ardından Nijerya Futbol Federasyonu Medya Sorumlusu Babafemi Raji, 26 yaşındaki oyuncu hakkında şunları söyledi:Osayi'nin Fenerbahçe kariyeriOcak 2021'de 508 bin Euro karşılığında Quuens Park Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Nijeryalı yıldız, sarı-lacivertli formayı tüm kulvarlarda 130 kez giydi. 26 yaşındaki oyuncu bu maçlarda altı kez gol atarken 11 kez de asist yaptı.
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nijerya, bright osayi-samuel, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, fenerbahçe, trabzonspor
nijerya, bright osayi-samuel, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, fenerbahçe, trabzonspor

Nijerya'dan Bright Osayi-Samuel açıklaması: 'Hoşunuza gitsin ya da gitmesin'

07:18 22.03.2024
© AA / Muhammed Enes YıldırımBright Osayi-Samuel
Bright Osayi-Samuel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından futbol sahalarında istenmeyen olaylar meydana geldi. Bu olaylardan biri de Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in karıştığı arbede oldu. Nijerya Futbol Federasyonu, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karışmıştı. Sahaya giren bir Trabzonspor taraftarı, sarı - lacivertli oyunculara doğru yönelirken, Bright Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde başta olmak üzere sahada büyük bir arbede yaşanmıştı. Yaşanan olaylarla ilgili soruşturma açılırken, sahaya inen beş taraftar dün tutuklandı.
Yaşanan olaylarda bir Trabzonspor taraftarını yumruklayan Nijeryalı oyuncu eleştirilerine odak noktası haline gelmişti. Trabzonspor maçının ardından Nijerya'nın 22 Mart'ta Gana ve 26 Mart'ta Mali ile oynayacağı hazırlık maçlarına Bright Osayi-Samuel de davet edilmişti.
Bright Osayi-Samuel'in Nijerya Milli Takım kampına katılmasının ardından Nijerya Futbol Federasyonu Medya Sorumlusu Babafemi Raji, 26 yaşındaki oyuncu hakkında şunları söyledi:
"Onun burada olmasından dolayı hepimiz çok heyecanlıyız. Burada harika ve disiplinli oyuncular var. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin. Osayi, sadece Nijerya'daki değil tüm Afrika futbolundaki en disiplinli oyunculardan biridir. Provokasyon'un üzerinde durmayacağız. Burada konu Nijerya Milli Takımı ve o da burada bir yer edinmek için mücadele ediyor. Osayi ve ekibin geri kalanı Cuma günü Gana'yı mağlup etmemiz için elinden geleni yapacak."

Osayi'nin Fenerbahçe kariyeri

Ocak 2021'de 508 bin Euro karşılığında Quuens Park Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Nijeryalı yıldız, sarı-lacivertli formayı tüm kulvarlarda 130 kez giydi. 26 yaşındaki oyuncu bu maçlarda altı kez gol atarken 11 kez de asist yaptı.
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