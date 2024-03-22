https://sputniknews.com.tr/20240322/ukraynali-askerler-yenilgilerden-zelenskiyi-sorumlu-tutuyor-1081941983.html

Ukraynalı askerler yenilgilerden Zelenskiy’i sorumlu tutuyor

Ukraynalı askerler yenilgilerden Zelenskiy’i sorumlu tutuyor

Sputnik Türkiye

Sputnik’in eline geçen gizli bir yazışmanın dökümünde, Ukrayna ordusunda yer alan elit birimlerin ve askerlerin cephede beklenen yenilgilerden Devlet Başkanı... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T10:56+0300

2024-03-22T10:56+0300

2024-03-22T10:56+0300

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Sputnik, Ukraynalı seçkin birliklerin radikal eğilimli savaşçılarından oluşan ParaBelum adlı kapalı Telegram kanalındaki ses kayıtlarına erişti.ParaBelum adlı kapalı Telegram kanalında sohbete katılanlardan biri, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Ukrayna ordusunun 'uçurumun eşiğinde' olduğunu söyleyerek bir karar alma çağrısında bulunan bir diğer kişi de, “Yeni gelen komutanlar çok daha kötü. Subay olarak da, insan olarak da tam bir felaketler. Bu, yeni aşama savaşı kaybedeceğimizin sinyali: Mühimmat, yetkin generaller, mevziler, ve siperler olmadan. Yermak, Tatarov, Umerov, Zelenskiy ve Sırskiy, bunlar mı sizi zafere taşıyacak? Aralarında tek bir Ukraynalı yok” cümlelerini dile getirdi.Daha önce yayımlanan ParaBelum kayıtlarında, Kiev’deki yönetimden rahatsız olan Ukraynalı askerlerin, ülke parlamentosu Rada’yı ele geçirip ordunun diğer askeri yetkililerini de tarafına çekmeyi planladığını ortaya koyulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240314/ukraynali-askerler-guc-yoluyla-ulke-parlamentosunu-ele-gecirmeyi-planliyor-1081680505.html

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