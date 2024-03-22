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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240322/ukraynali-askerler-yenilgilerden-zelenskiyi-sorumlu-tutuyor-1081941983.html
Ukraynalı askerler yenilgilerden Zelenskiy’i sorumlu tutuyor
Ukraynalı askerler yenilgilerden Zelenskiy’i sorumlu tutuyor
Sputnik Türkiye
Sputnik’in eline geçen gizli bir yazışmanın dökümünde, Ukrayna ordusunda yer alan elit birimlerin ve askerlerin cephede beklenen yenilgilerden Devlet Başkanı... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T10:56+0300
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Sputnik, Ukraynalı seçkin birliklerin radikal eğilimli savaşçılarından oluşan ParaBelum adlı kapalı Telegram kanalındaki ses kayıtlarına erişti.ParaBelum adlı kapalı Telegram kanalında sohbete katılanlardan biri, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Ukrayna ordusunun 'uçurumun eşiğinde' olduğunu söyleyerek bir karar alma çağrısında bulunan bir diğer kişi de, “Yeni gelen komutanlar çok daha kötü. Subay olarak da, insan olarak da tam bir felaketler. Bu, yeni aşama savaşı kaybedeceğimizin sinyali: Mühimmat, yetkin generaller, mevziler, ve siperler olmadan. Yermak, Tatarov, Umerov, Zelenskiy ve Sırskiy, bunlar mı sizi zafere taşıyacak? Aralarında tek bir Ukraynalı yok” cümlelerini dile getirdi.Daha önce yayımlanan ParaBelum kayıtlarında, Kiev’deki yönetimden rahatsız olan Ukraynalı askerlerin, ülke parlamentosu Rada’yı ele geçirip ordunun diğer askeri yetkililerini de tarafına çekmeyi planladığını ortaya koyulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240314/ukraynali-askerler-guc-yoluyla-ulke-parlamentosunu-ele-gecirmeyi-planliyor-1081680505.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, vladimir zelenskiy, aleksandr sırskiy, andrey yermak, rustem umerov, sputnik, rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, vladimir zelenskiy, aleksandr sırskiy, andrey yermak, rustem umerov, sputnik, rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu

Ukraynalı askerler yenilgilerden Zelenskiy’i sorumlu tutuyor

10:56 22.03.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Sputnik’in eline geçen gizli bir yazışmanın dökümünde, Ukrayna ordusunda yer alan elit birimlerin ve askerlerin cephede beklenen yenilgilerden Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve yeni Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’i sorumlu tuttuğu ortaya çıktı.
Sputnik, Ukraynalı seçkin birliklerin radikal eğilimli savaşçılarından oluşan ParaBelum adlı kapalı Telegram kanalındaki ses kayıtlarına erişti.
ParaBelum adlı kapalı Telegram kanalında sohbete katılanlardan biri, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

Gerçekten Şoygu yarın Sırskiy’i arayıp, ‘Sırskiy teslim ol, bizi yenemeyeceksin’ dese, Sırskiy ona ‘Ruslar teslim olmaz’ der ve meyhanelerden toplanan sarhoşlardan oluşturulan yeni 10 tugay ile Tokmak üzerine saldırıya geçer. En akıllı komutanları kovdular. Aklı başında olanları görevden aldılar.

Ukrayna ordusunun 'uçurumun eşiğinde' olduğunu söyleyerek bir karar alma çağrısında bulunan bir diğer kişi de, “Yeni gelen komutanlar çok daha kötü. Subay olarak da, insan olarak da tam bir felaketler. Bu, yeni aşama savaşı kaybedeceğimizin sinyali: Mühimmat, yetkin generaller, mevziler, ve siperler olmadan. Yermak, Tatarov, Umerov, Zelenskiy ve Sırskiy, bunlar mı sizi zafere taşıyacak? Aralarında tek bir Ukraynalı yok” cümlelerini dile getirdi.
Daha önce yayımlanan ParaBelum kayıtlarında, Kiev’deki yönetimden rahatsız olan Ukraynalı askerlerin, ülke parlamentosu Rada’yı ele geçirip ordunun diğer askeri yetkililerini de tarafına çekmeyi planladığını ortaya koyulmuştu.
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2024
Ukrayna krizi
Ukraynalı askerler güç yoluyla ülke parlamentosunu ele geçirmeyi planlıyor
14 Mart, 09:52
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