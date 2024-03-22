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TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: LDP'yi özledik
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: LDP'yi özledik
Sputnik Türkiye
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, mevcut siyasi atmosferi eleştirdi ve “LDP’yi özlemeye başladık. Kimsenin ne dediği belli değil ve buna sol partiler de dahil... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T17:27+0300
2024-03-22T17:27+0300
politika
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Yunanistan Komünist Partisi’nden (YKP) bir heyet, yerel seçimlerin öncesinde Türkiye Komünist Partisi’nin davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. TKP ve YKP temsilcileri, Cuma sabahı İstanbul’da gazetecilerle buluştu.Toplantıyı, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan açtı. TKP’yle YKP arasında çok derin bir dostluk ve işbirliği ilişkisi olduğunun altını çizen Okuyan, görüşme sırasında iki parti arasında görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.Okuyan, “Türkiye’de bizim her zaman şikayetçi olduğumuz bir seçim atmosferi vardı, yıllardır ‘Türkiye siyasetten arındırılıyor, partiler parti olmaktan çıkıyor, kişiler öne çıkarılıyor’ diyorduk, ama hiçbirimiz bu seçimlerde gördüğümüz kepazeliği beklemiyorduk” dedi.TKP’nin sahada ve medyadaki tüm çabasına rağmen Türkiye’de siyasi programlara, dünya görüşlerine, ideolojik referanslara dair bir tartışma yürümesini sağlayamadığını belirten Okuyan, “Siyaset yerine kişileri tartışıyoruz. O kişilerin de siyasi görüşlerini değil, hangisinin hangisine daha iyi laf soktuğunu tartışıyoruz” dedi.‘O para sayma makinelerinden binlercesi her yanda çalışıyor’İstanbul seçimlerinde gündeme gelen “para sayma görüntüleri” tartışmasına değinen Okuyan, “Detayını bilemeyiz. Ama İstanbul’un her köşesinde o para sayma makinelerinin çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. AKP bilmiyor mu bunu sanki? O makineler, İstanbul’un taşının, toprağının, her yanının satışında kullanılmadı mı? Bütün partilerde o makinelerden binlercesi var” değerlendirmesini yaptı.“Biz komünist partisiyiz” diyen Okuyan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yaşananları anlattı. Yayına telefonla bağlanan bir muhalefet temsilcisi için “Salonda olsaydı kavga çıkardı” diyen Okuyan, herkesin solcuyla solcu, sağcıyla sağcı olmasından bıktıklarını vurguladı.Okuyan: Liberal Demokrat Parti’yi özlemeye başladıkTKP Genel Sekreteri, “LDP’yi özlemeye başladık” dedi ve ekledi:Okuyan son dönemdeki siyasi atmosferi şu şekilde özetledi:
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kemal okuyan, besim tibuk, liberal demokrat parti (ldp), chp, siyaset
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TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: LDP'yi özledik

17:27 22.03.2024
© Twitter Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© Twitter
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TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, mevcut siyasi atmosferi eleştirdi ve “LDP’yi özlemeye başladık. Kimsenin ne dediği belli değil ve buna sol partiler de dahil oldu” dedi.
Yunanistan Komünist Partisi’nden (YKP) bir heyet, yerel seçimlerin öncesinde Türkiye Komünist Partisi’nin davetlisi olarak Türkiye’ye geldi.
TKP ve YKP temsilcileri, Cuma sabahı İstanbul’da gazetecilerle buluştu.
Toplantıyı, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan açtı. TKP’yle YKP arasında çok derin bir dostluk ve işbirliği ilişkisi olduğunun altını çizen Okuyan, görüşme sırasında iki parti arasında görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.
Okuyan, “Türkiye’de bizim her zaman şikayetçi olduğumuz bir seçim atmosferi vardı, yıllardır ‘Türkiye siyasetten arındırılıyor, partiler parti olmaktan çıkıyor, kişiler öne çıkarılıyor’ diyorduk, ama hiçbirimiz bu seçimlerde gördüğümüz kepazeliği beklemiyorduk” dedi.
TKP’nin sahada ve medyadaki tüm çabasına rağmen Türkiye’de siyasi programlara, dünya görüşlerine, ideolojik referanslara dair bir tartışma yürümesini sağlayamadığını belirten Okuyan, “Siyaset yerine kişileri tartışıyoruz. O kişilerin de siyasi görüşlerini değil, hangisinin hangisine daha iyi laf soktuğunu tartışıyoruz” dedi.

‘O para sayma makinelerinden binlercesi her yanda çalışıyor’

İstanbul seçimlerinde gündeme gelen “para sayma görüntüleri” tartışmasına değinen Okuyan, “Detayını bilemeyiz. Ama İstanbul’un her köşesinde o para sayma makinelerinin çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. AKP bilmiyor mu bunu sanki? O makineler, İstanbul’un taşının, toprağının, her yanının satışında kullanılmadı mı? Bütün partilerde o makinelerden binlercesi var” değerlendirmesini yaptı.
“Biz komünist partisiyiz” diyen Okuyan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yaşananları anlattı. Yayına telefonla bağlanan bir muhalefet temsilcisi için “Salonda olsaydı kavga çıkardı” diyen Okuyan, herkesin solcuyla solcu, sağcıyla sağcı olmasından bıktıklarını vurguladı.
“Bağlandı, ‘Türkiye’de bir devrimci durum yaşanıyor şu anda’ diyor. Marksist kavramlar kullanıyor. Ne işi var bunların bir düzen partisi sözcüsünün dilinde? Kimse de sormuyor ‘Beyefendi siz ne ara Marksist oldunuz, madem oldunuz, ne işiniz var CHP’de’ diye.”

Okuyan: Liberal Demokrat Parti’yi özlemeye başladık

TKP Genel Sekreteri, “LDP’yi özlemeye başladık” dedi ve ekledi:
Kimsenin ne dediği belli değil. Ve buna sol partiler de dahil oldu.”
Okuyan son dönemdeki siyasi atmosferi şu şekilde özetledi:
“Siyaset taraflar arasında olur. Biz tarafları olmayan bir seçimde yurttaşlarımızı taraf olmaya çağırıyoruz, bu çok yorucu. Karşımıza faşistler, sosyal demokrasiye gerçekten inanan sosyal demokratlar, İslamcılar çıksın. Olmuyor. Herkes kalıptan kalıba giriyor. Şu andaki adayların yarısı son bir yıl içerisinde parti değiştirmiş. İnsanların siyasi görüşü değişebilir, ama bari niye değiştiğini söylesinler, biz de bilelim. Mesele sadece Hamza Dağ’ın parti rozeti takmaması değil ki, herkes ona taktı. AKP’nin içinde gizli CHP’liler var, CHP’nin içinde gizli İYİP’liler var… Çorba gibi. TKP bu karmaşanın içinde dimdik ayakta durmaya, siyaset yapmaya çalışıyor, bize ‘demode’ diyorlar. Göreceğiz. Kim eski kafalı, kim modern göreceğiz.”
Fatih Mehmet Maçoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
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TKP resmen açıkladı: Kadıköy Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu
16 Ocak, 13:45
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