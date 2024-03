https://sputniknews.com.tr/20240322/tkp-genel-sekreteri-kemal-okuyan-ldpyi-ozledik-1081957463.html

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: LDP'yi özledik

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, mevcut siyasi atmosferi eleştirdi ve "LDP'yi özlemeye başladık. Kimsenin ne dediği belli değil ve buna sol partiler de dahil... 22.03.2024

Yunanistan Komünist Partisi’nden (YKP) bir heyet, yerel seçimlerin öncesinde Türkiye Komünist Partisi’nin davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. TKP ve YKP temsilcileri, Cuma sabahı İstanbul’da gazetecilerle buluştu.Toplantıyı, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan açtı. TKP’yle YKP arasında çok derin bir dostluk ve işbirliği ilişkisi olduğunun altını çizen Okuyan, görüşme sırasında iki parti arasında görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.Okuyan, “Türkiye’de bizim her zaman şikayetçi olduğumuz bir seçim atmosferi vardı, yıllardır ‘Türkiye siyasetten arındırılıyor, partiler parti olmaktan çıkıyor, kişiler öne çıkarılıyor’ diyorduk, ama hiçbirimiz bu seçimlerde gördüğümüz kepazeliği beklemiyorduk” dedi.TKP’nin sahada ve medyadaki tüm çabasına rağmen Türkiye’de siyasi programlara, dünya görüşlerine, ideolojik referanslara dair bir tartışma yürümesini sağlayamadığını belirten Okuyan, “Siyaset yerine kişileri tartışıyoruz. O kişilerin de siyasi görüşlerini değil, hangisinin hangisine daha iyi laf soktuğunu tartışıyoruz” dedi.‘O para sayma makinelerinden binlercesi her yanda çalışıyor’İstanbul seçimlerinde gündeme gelen “para sayma görüntüleri” tartışmasına değinen Okuyan, “Detayını bilemeyiz. Ama İstanbul’un her köşesinde o para sayma makinelerinin çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. AKP bilmiyor mu bunu sanki? O makineler, İstanbul’un taşının, toprağının, her yanının satışında kullanılmadı mı? Bütün partilerde o makinelerden binlercesi var” değerlendirmesini yaptı.“Biz komünist partisiyiz” diyen Okuyan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yaşananları anlattı. Yayına telefonla bağlanan bir muhalefet temsilcisi için “Salonda olsaydı kavga çıkardı” diyen Okuyan, herkesin solcuyla solcu, sağcıyla sağcı olmasından bıktıklarını vurguladı.Okuyan: Liberal Demokrat Parti’yi özlemeye başladıkTKP Genel Sekreteri, “LDP’yi özlemeye başladık” dedi ve ekledi:Okuyan son dönemdeki siyasi atmosferi şu şekilde özetledi:

