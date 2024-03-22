Sosyal medyada Arda Güler etkisi: 'Sahada özel bir şey yaptığında hemen etkisini görüyoruz'

"Arda Güler sahada özel bir şey yaptığında hemen etkisini görüyoruz. Türkiye'ye özel konuşursak, X (Twitter) hesabımızın hemen büyüdüğünü söyleyebiliriz. Real Madrid bile paylaşımlarında Arda Güler odaklı ilerliyor. Bellingham, Vinicius Jr. gibi yıldızlar varken Arda Güler paylaşımları geliyor. Benim şahsi fikrim daha fazla süre almasını umuyorum. Hem taraftar olarak hem futbolun güzelliği hem de işim için bunu istiyorum. LaLiga'nın Türkiye'de büyümesi Arda Güler üzerinden başlıyor. Tabii ki uzun yıllar birkaç Türk oyuncu oldu. Kış transfer döneminde Enes Ünal gitti. Cenk Özkacar da Valencia'da güzel işler çıkarıyor ama etkileşim anlamında Arda Güler büyük bir lokomotif."