https://sputniknews.com.tr/20240321/arda-guler-icin-real-madridden-tarihe-gececek-takas-teklifi-1081911026.html

Arda Güler için Real Madrid'den tarihe geçecek takas teklifi

Arda Güler için Real Madrid'den tarihe geçecek takas teklifi

Sputnik Türkiye

Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Yavaş yavaş maçlarda oynamaya başlayan genç oyuncu için ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı. Real... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T13:53+0300

2024-03-21T13:53+0300

2024-03-21T13:53+0300

spor

arda güler

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

florian wirtz

ispanya

transfer

takas

real madrid

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İspanya basını, Real Madrid'in yaz transfer döneminde Arda Güler'i takasta kullanarak flaş bir hamleye imza atacağını yazdı. Buna göre, Bayer Leverkusen'in 20 yaşındaki on numarası Florian Wirtz'i kadrosuna katmak isteyen Real Madrid cephesi elinden gelen her şeyi yapacak.Dünya futbolunun en iyi genç oyuncusu olarak gösterilen Wirtz'i kadrosuna katmak için Bayer Leverkusen'e 50 milyon euro önerecek Real Madrid'in Arda Güler'i de bir sezonluğuna Alman ekibine kiralamayı teklif etmesi gündemde.

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