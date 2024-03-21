https://sputniknews.com.tr/20240321/arda-guler-icin-real-madridden-tarihe-gececek-takas-teklifi-1081911026.html
Arda Güler için Real Madrid'den tarihe geçecek takas teklifi
Arda Güler için Real Madrid'den tarihe geçecek takas teklifi
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Yavaş yavaş maçlarda oynamaya başlayan genç oyuncu için ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı. Real... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T13:53+0300
2024-03-21T13:53+0300
2024-03-21T13:53+0300
spor
arda güler
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
florian wirtz
ispanya
transfer
takas
real madrid
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0d/1081644964_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_1a0e4b3d09db2eb0bd52b00f6d054dce.jpg
İspanya basını, Real Madrid'in yaz transfer döneminde Arda Güler'i takasta kullanarak flaş bir hamleye imza atacağını yazdı. Buna göre, Bayer Leverkusen'in 20 yaşındaki on numarası Florian Wirtz'i kadrosuna katmak isteyen Real Madrid cephesi elinden gelen her şeyi yapacak.Dünya futbolunun en iyi genç oyuncusu olarak gösterilen Wirtz'i kadrosuna katmak için Bayer Leverkusen'e 50 milyon euro önerecek Real Madrid'in Arda Güler'i de bir sezonluğuna Alman ekibine kiralamayı teklif etmesi gündemde.
https://sputniknews.com.tr/20240321/tff-baskani-buyukeksiden-trabzonspor-fenerbahce-maci-ile-ilgili-aciklama-1081906405.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0d/1081644964_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_f5b2cc0d1da70519ba3c599c72afe71f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arda güler, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, florian wirtz, ispanya, transfer, takas, real madrid, bayer leverkusen
arda güler, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, florian wirtz, ispanya, transfer, takas, real madrid, bayer leverkusen
Arda Güler için Real Madrid'den tarihe geçecek takas teklifi
Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Yavaş yavaş maçlarda oynamaya başlayan genç oyuncu için ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı. Real Madrid'in yaz transferinde 60 milyon euro bedelle kadrosuna katmaya hazırlandığı genç yıldızın kulübü Arda Güler'i takasta istedi.
İspanya basını, Real Madrid'in yaz transfer döneminde Arda Güler'i takasta kullanarak flaş bir hamleye imza atacağını yazdı. Buna göre, Bayer Leverkusen'in 20 yaşındaki on numarası Florian Wirtz'i kadrosuna katmak isteyen Real Madrid cephesi elinden gelen her şeyi yapacak.
Dünya futbolunun en iyi genç oyuncusu olarak gösterilen Wirtz'i kadrosuna katmak için Bayer Leverkusen'e 50 milyon euro önerecek Real Madrid'in Arda Güler'i de bir sezonluğuna Alman ekibine kiralamayı teklif etmesi gündemde.