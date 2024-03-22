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CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde konuşuyor
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240322/rusya-ve-cin-abdnin-gazzede-ateskes-talep-etmeyen-tasarisini-veto-etti-1081956133.html
Rusya ve Çin, ABD'nin Gazze'de 'ateşkes talep etmeyen' tasarısını veto etti
Rusya ve Çin, ABD'nin Gazze'de 'ateşkes talep etmeyen' tasarısını veto etti
Sputnik Türkiye
Rusya ve Çin, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip sadece... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T16:56+0300
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BMGK üyeleri, ABD'nin bir süredir müzakereye açtığı karar tasarısını görüştü.Üye ülkelerin temsilcilerinin konuşmaları sonrası yapılan oylamada, Rusya, Çin ve Cezayir veto oyu kullanarak tasarının geçmesini engelledi. 11 ülke tasarıyı desteklerken Guyana ise çekimser kaldıNebenzya: Ateşkes talebi içermeyen anlamsız kararları artık geçirmeyeceğimizi söylemiştikRusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, oylamadan önce yaptığı konuşmada, ateşkes içermeyen taslağı destekleyecek ülkelerin kendilerini utanç verici bir duruma düşüreceğini vurguladı.Nebenzya, "Ateşkes talebi içermeyen, bizi hiçbir yere götürmeyen anlamsız kararları artık geçirmeyeceğimizi söylemiştik. Bunu yaparsanız, kendinizi utanç verici bir duruma düşürürsünüz. Uluslararası toplumun kafasını karıştırmak ve Konsey'in otoritesini zayıflatmak için tasarlanmış bu ikiyüzlü girişimi desteklerseniz, Ortadoğu halklarının ve kendi ülkelerinizin gözünde nasıl görüneceğinizi bir kez daha düşünün" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240110/abd-gazzede-ateskes-cagrisina-vetosunun-gerekcesini-acikladi-hamastan-neredeyse-hic-talep-yoktu-1079502068.html
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birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, çin, cezayir, veto, guyana, çekimser, vasiliy nebenzya, ateşkes, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu
birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, çin, cezayir, veto, guyana, çekimser, vasiliy nebenzya, ateşkes, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu

Rusya ve Çin, ABD'nin Gazze'de 'ateşkes talep etmeyen' tasarısını veto etti

16:56 22.03.2024 (güncellendi: 17:02 22.03.2024)
© AFP 2023 / ED JONESBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© AFP 2023 / ED JONES
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Rusya ve Çin, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip sadece diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısını veto etti.
BMGK üyeleri, ABD'nin bir süredir müzakereye açtığı karar tasarısını görüştü.

Üye ülkelerin temsilcilerinin konuşmaları sonrası yapılan oylamada, Rusya, Çin ve Cezayir veto oyu kullanarak tasarının geçmesini engelledi. 11 ülke tasarıyı desteklerken Guyana ise çekimser kaldı

Nebenzya: Ateşkes talebi içermeyen anlamsız kararları artık geçirmeyeceğimizi söylemiştik

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, oylamadan önce yaptığı konuşmada, ateşkes içermeyen taslağı destekleyecek ülkelerin kendilerini utanç verici bir duruma düşüreceğini vurguladı.
Nebenzya, "Ateşkes talebi içermeyen, bizi hiçbir yere götürmeyen anlamsız kararları artık geçirmeyeceğimizi söylemiştik. Bunu yaparsanız, kendinizi utanç verici bir duruma düşürürsünüz. Uluslararası toplumun kafasını karıştırmak ve Konsey'in otoritesini zayıflatmak için tasarlanmış bu ikiyüzlü girişimi desteklerseniz, Ortadoğu halklarının ve kendi ülkelerinizin gözünde nasıl görüneceğinizi bir kez daha düşünün" dedi.
ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
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ABD, Gazze'de ateşkes çağrısına vetosunun gerekçesini açıkladı: Hamas'tan neredeyse hiç talep yoktu
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