https://sputniknews.com.tr/20240322/rusya-ve-cin-abdnin-gazzede-ateskes-talep-etmeyen-tasarisini-veto-etti-1081956133.html

Rusya ve Çin, ABD'nin Gazze'de 'ateşkes talep etmeyen' tasarısını veto etti

Rusya ve Çin, ABD'nin Gazze'de 'ateşkes talep etmeyen' tasarısını veto etti

Sputnik Türkiye

Rusya ve Çin, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip sadece... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T16:56+0300

2024-03-22T16:56+0300

2024-03-22T17:02+0300

israil- filistin çatışması

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

rusya

çin

cezayir

veto

guyana

çekimser

vasiliy nebenzya

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BMGK üyeleri, ABD'nin bir süredir müzakereye açtığı karar tasarısını görüştü.Üye ülkelerin temsilcilerinin konuşmaları sonrası yapılan oylamada, Rusya, Çin ve Cezayir veto oyu kullanarak tasarının geçmesini engelledi. 11 ülke tasarıyı desteklerken Guyana ise çekimser kaldıNebenzya: Ateşkes talebi içermeyen anlamsız kararları artık geçirmeyeceğimizi söylemiştikRusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, oylamadan önce yaptığı konuşmada, ateşkes içermeyen taslağı destekleyecek ülkelerin kendilerini utanç verici bir duruma düşüreceğini vurguladı.Nebenzya, "Ateşkes talebi içermeyen, bizi hiçbir yere götürmeyen anlamsız kararları artık geçirmeyeceğimizi söylemiştik. Bunu yaparsanız, kendinizi utanç verici bir duruma düşürürsünüz. Uluslararası toplumun kafasını karıştırmak ve Konsey'in otoritesini zayıflatmak için tasarlanmış bu ikiyüzlü girişimi desteklerseniz, Ortadoğu halklarının ve kendi ülkelerinizin gözünde nasıl görüneceğinizi bir kez daha düşünün" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240110/abd-gazzede-ateskes-cagrisina-vetosunun-gerekcesini-acikladi-hamastan-neredeyse-hic-talep-yoktu-1079502068.html

rusya

çin

cezayir

guyana

gazze

gazze şeridi

israil

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Sputnik Türkiye

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