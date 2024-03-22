https://sputniknews.com.tr/20240322/rusya-ve-cin-abdnin-gazzede-ateskes-talep-etmeyen-tasarisini-veto-etti-1081956133.html
Rusya ve Çin, ABD'nin Gazze'de 'ateşkes talep etmeyen' tasarısını veto etti
Rusya ve Çin, ABD'nin Gazze'de 'ateşkes talep etmeyen' tasarısını veto etti
Sputnik Türkiye
Rusya ve Çin, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip sadece... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T16:56+0300
2024-03-22T16:56+0300
2024-03-22T17:02+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
rusya
çin
cezayir
veto
guyana
çekimser
vasiliy nebenzya
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BMGK üyeleri, ABD'nin bir süredir müzakereye açtığı karar tasarısını görüştü.Üye ülkelerin temsilcilerinin konuşmaları sonrası yapılan oylamada, Rusya, Çin ve Cezayir veto oyu kullanarak tasarının geçmesini engelledi. 11 ülke tasarıyı desteklerken Guyana ise çekimser kaldıNebenzya: Ateşkes talebi içermeyen anlamsız kararları artık geçirmeyeceğimizi söylemiştikRusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, oylamadan önce yaptığı konuşmada, ateşkes içermeyen taslağı destekleyecek ülkelerin kendilerini utanç verici bir duruma düşüreceğini vurguladı.Nebenzya, "Ateşkes talebi içermeyen, bizi hiçbir yere götürmeyen anlamsız kararları artık geçirmeyeceğimizi söylemiştik. Bunu yaparsanız, kendinizi utanç verici bir duruma düşürürsünüz. Uluslararası toplumun kafasını karıştırmak ve Konsey'in otoritesini zayıflatmak için tasarlanmış bu ikiyüzlü girişimi desteklerseniz, Ortadoğu halklarının ve kendi ülkelerinizin gözünde nasıl görüneceğinizi bir kez daha düşünün" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240110/abd-gazzede-ateskes-cagrisina-vetosunun-gerekcesini-acikladi-hamastan-neredeyse-hic-talep-yoktu-1079502068.html
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birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, çin, cezayir, veto, guyana, çekimser, vasiliy nebenzya, ateşkes, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Rusya ve Çin, ABD'nin Gazze'de 'ateşkes talep etmeyen' tasarısını veto etti
16:56 22.03.2024 (güncellendi: 17:02 22.03.2024)
Rusya ve Çin, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip sadece diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısını veto etti.
BMGK üyeleri, ABD'nin bir süredir müzakereye açtığı karar tasarısını görüştü.
Üye ülkelerin temsilcilerinin konuşmaları sonrası yapılan oylamada, Rusya, Çin ve Cezayir veto oyu kullanarak tasarının geçmesini engelledi. 11 ülke tasarıyı desteklerken Guyana ise çekimser kaldı
Nebenzya: Ateşkes talebi içermeyen anlamsız kararları artık geçirmeyeceğimizi söylemiştik
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, oylamadan önce yaptığı konuşmada, ateşkes içermeyen taslağı destekleyecek ülkelerin kendilerini utanç verici bir duruma düşüreceğini vurguladı.
Nebenzya, "Ateşkes talebi içermeyen, bizi hiçbir yere götürmeyen anlamsız kararları artık geçirmeyeceğimizi söylemiştik. Bunu yaparsanız, kendinizi utanç verici bir duruma düşürürsünüz. Uluslararası toplumun kafasını karıştırmak ve Konsey'in otoritesini zayıflatmak için tasarlanmış bu ikiyüzlü girişimi desteklerseniz, Ortadoğu halklarının ve kendi ülkelerinizin gözünde nasıl görüneceğinizi bir kez daha düşünün" dedi.