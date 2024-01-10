https://sputniknews.com.tr/20240110/abd-gazzede-ateskes-cagrisina-vetosunun-gerekcesini-acikladi-hamastan-neredeyse-hic-talep-yoktu-1079502068.html
ABD, Gazze'de ateşkes çağrısına vetosunun gerekçesini açıkladı: Hamas'tan neredeyse hiç talep yoktu
ABD, Gazze'de ateşkes çağrısına vetosunun gerekçesini açıkladı: Hamas'tan neredeyse hiç talep yoktu
ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de ateşkes çağrısını veto kararının gerekçelerini açıkladı. ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Wood, Rusya'nın... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T13:05+0300
2024-01-10T13:05+0300
2024-01-10T13:05+0300
israil- filistin çatışması
abd
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
ateşkes
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
rusya
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ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood, Nisan 2022'de kabul edilen karar doğrultusunda, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin veto hakkı kullanma gerekçesini açıklamak için BM Genel Kurulunda söz aldı.Wood, Rusya'nın, Gazze'deki çatışmalara acilen ara verilmesini talep ettiği 22 Aralık 2023 tarihli değişiklik önerisinin ‘sahadaki durumdan kopuk’ olduğunu savundu.Çatışmaların sonlanması çağrısında bulunan ülkelerin 7 Ekim 2023 sonrasında Hamas'tan neredeyse hiç talepte bulunmadığını söyleyen Wood, Hamas'a "Sivillerin arkasına saklanmayı bırak, yere yat ve teslim ol" dedi.Konuşmacı kürsüsüne elinde bir doğum günü pastasıyla çıkan ABD'nin savunmasının tek destekçisi İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, yapılan insani yardımın Hamas tarafından yağmalandığını ve Gazzelilere ulaştırılamadığını iddia ederek, BM'yi ‘teröristlere yardakçı’ ve Gazzelilere ‘takıntılı’ olmakla suçladı.Erdan, Hamas'ın rehin aldığı Kfir Bibas'ın esaret altında 1 yaşına gireceğini ve BM'nin masum bebeğin acılarını unuttuğunu söyledi.Erdan konuşması sonlandığında kürsüde bıraktığı üzerinde ‘Kfir’ yazan pasta, bir BM görevlisi tarafından kaldırıldı.‘Ateşkesin Önceliği Filistin toplumuna karşı yürütülen soykırımı durdurmaktır’Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Küba'nın BM Daimi Temsilcisi Gerardo Penalver Portal da İsrail'in saldırılarında 9 binden fazla Filistinli çocuğun öldüğünün altını çizerek, "(Gazzeli çocukların) Hiçbiri, doğum günü pastası alamayacak" diye konuştu.Portal, 22 Aralık 2023'te ABD'nin veto kararından sonra kabul edilen ikinci tasarının Gazze'de ateşkes maddesi içermemesini "içler acısı" olarak nitelendirerek, "(Ateşkesin) Önceliği Filistin toplumuna karşı yürütülen soykırımı durdurmaktır" ifadesini kullandı.Rusya'nın 22 Aralık 2023'te BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesini talep ettiği değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.Aynı gün Birleşik Arap Emirlikleri'nin sunduğu Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için ‘acil adım atılması’ talebi ise oylamada kabul edilmişti.Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Kurulu'nun acil özel oturumunda yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyi'nin ABD'nin tutumu nedeniyle bugüne kadar Gazze Şeridi'ndeki çözüm konusunda kararlı adımlar atamadığını söylemişti.Nebenzya açıklamasında şu sözleri kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231209/filistin-devlet-baskani-abbas-abd-veto-karari-ile-gazzedeki-savas-suclarinin-ortagi-oldu-1078249388.html
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abd, israil, filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya
abd, israil, filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya
ABD, Gazze'de ateşkes çağrısına vetosunun gerekçesini açıkladı: Hamas'tan neredeyse hiç talep yoktu
ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de ateşkes çağrısını veto kararının gerekçelerini açıkladı. ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Wood, Rusya'nın Gazze'deki çatışmalara ara verme teklifinin ‘sahadaki durumdan kopuk’ olduğunu savundu.
ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood, Nisan 2022'de kabul edilen karar doğrultusunda, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin veto hakkı kullanma gerekçesini açıklamak için BM Genel Kurulunda söz aldı.
Wood, Rusya'nın, Gazze'deki çatışmalara acilen ara verilmesini talep ettiği 22 Aralık 2023 tarihli değişiklik önerisinin ‘sahadaki durumdan kopuk’ olduğunu savundu.
Çatışmaların sonlanması çağrısında bulunan ülkelerin 7 Ekim 2023 sonrasında Hamas'tan neredeyse hiç talepte bulunmadığını söyleyen Wood, Hamas'a "Sivillerin arkasına saklanmayı bırak, yere yat ve teslim ol" dedi.
Konuşmacı kürsüsüne elinde bir doğum günü pastasıyla çıkan ABD'nin savunmasının tek destekçisi İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, yapılan insani yardımın Hamas tarafından yağmalandığını ve Gazzelilere ulaştırılamadığını iddia ederek, BM'yi ‘teröristlere yardakçı’ ve Gazzelilere ‘takıntılı’ olmakla suçladı.
Erdan, Hamas'ın rehin aldığı Kfir Bibas'ın esaret altında 1 yaşına gireceğini ve BM'nin masum bebeğin acılarını unuttuğunu söyledi.
Erdan konuşması sonlandığında kürsüde bıraktığı üzerinde ‘Kfir’ yazan pasta, bir BM görevlisi tarafından kaldırıldı.
‘Ateşkesin Önceliği Filistin toplumuna karşı yürütülen soykırımı durdurmaktır’
Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Küba'nın BM Daimi Temsilcisi Gerardo Penalver Portal da İsrail'in saldırılarında 9 binden fazla Filistinli çocuğun öldüğünün altını çizerek, "(Gazzeli çocukların) Hiçbiri, doğum günü pastası alamayacak" diye konuştu.
Portal, 22 Aralık 2023'te ABD'nin veto kararından sonra kabul edilen ikinci tasarının Gazze'de ateşkes maddesi içermemesini "içler acısı" olarak nitelendirerek, "(Ateşkesin) Önceliği Filistin toplumuna karşı yürütülen soykırımı durdurmaktır" ifadesini kullandı.
Rusya'nın 22 Aralık 2023'te BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesini talep ettiği değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.
Aynı gün Birleşik Arap Emirlikleri'nin sunduğu Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için ‘acil adım atılması’ talebi ise oylamada kabul edilmişti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
, BM Genel Kurulu'nun acil özel oturumunda yaptığı konuşmada, BM Güvenlik Konseyi'nin ABD'nin tutumu nedeniyle bugüne kadar Gazze Şeridi'ndeki çözüm konusunda kararlı adımlar atamadığını
söylemişti.
Nebenzya açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Bunca zamandır BM bünyesindeki kolektif çabaların arzu edilen sonuca ulaşmadığını acı bir şekilde not etmek zorundayız. Ancak bunun nedeni çok taraflı diplomasinin durması değildir. Bugün de dahil olmak üzere bazılarının söylediği gibi bunun nedeni Güvenlik Konseyi'nin amacını yerine getirememesi de değildir. Olayları doğru isimleriyle adlandıralım. Bunun nedeni ABD'nin tüm barışı koruma çabalarının önünde durmasıdır. ABD en başından beri çok taraflı diplomasiyi açıkça reddetmiştir.