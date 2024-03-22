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Rusya: Tahılımıza yönelik alınacak tedbirler dünya genelindeki gıda sorununu daha da kötüleştirecek
Rusya: Tahılımıza yönelik alınacak tedbirler dünya genelindeki gıda sorununu daha da kötüleştirecek
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Rusya ve Belarus menşeli tahıla vergileri artırma önerisini değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın brifinginde, AB'ye üye ülkelerin liderlerine Rusya ve Belarus’tan ithal edilen tahıl için vergileri artırmayı önermişti. Von der Leyen, bu tedbirin Avrupa pazarında istikrarsızlık önleyeceğini ve Rusya’yı AB ile ticaretten gelir elde etmesini engelleyeceğini savunmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'in bu açıklamasını değerlendirerek şunu yazdı:Daha önce AB’nin Rusya ve Belarus tahılına ve yağlı tohumlara ve bunlardan yapılan ürünlerden yüzde 50 vergi getirebileceği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240321/ab-liderleri-brukselde-bu-savasin-bir-parcasi-degiliz-sadece-ukraynayi-destekliyoruz-1081919197.html
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Rusya: Tahılımıza yönelik alınacak tedbirler dünya genelindeki gıda sorununu daha da kötüleştirecek

09:09 22.03.2024
© Sputnik / Виталий ТимкивRusya tahıl kışlık buğday ekimi
Rusya tahıl kışlık buğday ekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Rusya ve Belarus menşeli tahıla vergileri artırma önerisini değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu tür tedbirlerin 'Batı yüzünden zaten saçmalık seviyesine kadar varan' dünyadaki gıda sorununu daha da kötüleştireceğini belirtti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın brifinginde, AB'ye üye ülkelerin liderlerine Rusya ve Belarus’tan ithal edilen tahıl için vergileri artırmayı önermişti. Von der Leyen, bu tedbirin Avrupa pazarında istikrarsızlık önleyeceğini ve Rusya’yı AB ile ticaretten gelir elde etmesini engelleyeceğini savunmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'in bu açıklamasını değerlendirerek şunu yazdı:
Açlık çeken ülkeler için böyle mi endişe ediyor? Bu tür tedbirler dünya genelindeki gıda güvenliğine ne şekilde yardımcı olacak? Hiçbir şekilde. Sadece ve sadece Batı yüzünden zaten saçmalık seviyesine varan dünyadaki gıda sorununu daha da kötüleştirecek.
Daha önce AB’nin Rusya ve Belarus tahılına ve yağlı tohumlara ve bunlardan yapılan ürünlerden yüzde 50 vergi getirebileceği bildirilmişti.
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