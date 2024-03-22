Rusya: Tahılımıza yönelik alınacak tedbirler dünya genelindeki gıda sorununu daha da kötüleştirecek

Açlık çeken ülkeler için böyle mi endişe ediyor? Bu tür tedbirler dünya genelindeki gıda güvenliğine ne şekilde yardımcı olacak? Hiçbir şekilde. Sadece ve sadece Batı yüzünden zaten saçmalık seviyesine varan dünyadaki gıda sorununu daha da kötüleştirecek.