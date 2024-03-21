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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240321/ab-liderleri-brukselde-bu-savasin-bir-parcasi-degiliz-sadece-ukraynayi-destekliyoruz-1081919197.html
AB liderleri Brüksel'de: 'Bu savaşın bir parçası değiliz, sadece Ukrayna'yı destekliyoruz'
AB liderleri Brüksel'de: 'Bu savaşın bir parçası değiliz, sadece Ukrayna'yı destekliyoruz'
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Brüksel'de Ukrayna ve Gazze'deki durum başta olmak üzere gündemdeki başlıkları görüşmek üzere bir araya geldi. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T17:06+0300
2024-03-21T18:04+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ab liderler zirvesi
avrupa birliği liderler zirvesi
antonio guterres
josep borrell
olaf scholz
mark rutte
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AB zirvesinin gündeminde Ukrayna, Ortadoğu, Bosna Hersek'in AB üyeliğine adaylığının onaylanması ve tarım konuları yer alıyor.Zirve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılacağı bir çalışma yemeği ile başlayacak.Ukrayna konusunda liderlerin, dondurulmuş Rus varlıklarında tutulan 190 milyar eurodan elde edilen faizin kullanılmasına yönelik yeni önerilerle askeri desteğin nasıl arttırılacağını tartışacağı da belirtiliyor.Avrupa Komisyonu tarafından dün sunulan resmi bir teklifin tartışılacağı ancak bugün herhangi bir karar alınmayacağı belirtildi. Zira bu kararın alınması oybirliği gerektiriyor ve Macaristan'ın bu paranın silahlarda kullanılmasını desteklemesi pek olası gözükmüyor.'Süper güçlerin aralarında ihtilafa düştüğü kaotik bir dünyada yaşıyoruz'Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB liderleriyle görüşmek üzere AB'ye geldi.Süper güçlerin birbirleriyle çekiştiği kaotik bir dünyada yaşandığını ifade eden Guterres, "Herhangi bir ülkenin ya da herhangi bir silahlı grubun her istediğini yapabileceğini düşündüğü bir cezasızlık durumumuz var, çünkü hesap verebilirlik yok" açıklamasında bulundu.Guterres'in gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:'Bu savaşın bir parçası değiliz, sadece Ukrayna'yı destekliyoruz'Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa'nın savaşın eşiğinde olduğunu öne sürenlere karşı sert bir çıkış yaptı.Avrupalı liderlerin karşı karşıya oldukları güçlüklerin farkında olmalar yönünde yaptıkları çağrıların iyi olduğunu fakat abartmaya gerek olmadığını ifade eden Borrell, konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Josep Borrell konuşmasında ayrıca Gazze'deki AB liderler zirvesine gelişinde yaptığı açıklamada Gazze'deki gıda ve ilaç eksikliğinin 'insanlığın başarısızlığı' olduğunu söyledi.Borrell konuşmasında, "Bugün Gazze'de yaşananlar insanlığın başarısızlığıdır. İnsani bir kriz değil, insanlığın başarısızlığıdır. Deprem değil, sel değil, bombalamadır. İnsanlık krizini durdurmanın tek yolu İsrail'in daha fazla sivile saygı göstermesi ve Gazze'ye daha fazla destek girmesine izin vermesidir. Şu anda bile Gazze'ye yiyecek gönderebiliyoruz ancak insanlar açlıktan ölüyor, özellikle de çocuklar... Sadece yemek yiyebilmek için bile ilaca ihtiyaçları var çünkü açlıktan ölüyorlar. Umarım Konsey İsrail'e Gazze'ye giden gıdayı engellemeyi bırakması için güçlü bir mesaj gönderir" dedi.'Rus varlıklarından elde edilen karın Ukrayna'ya silah almak için kullanılması gerekiyor'Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, zirvede Ortadoğu'nun da konu olacağını belirterek, buradaki konunun orada iyi bir gelişmenin nasıl sağlanabileceğiyle ilgili olacağını ifade etti.İsrail’in Hamas’a karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu yineleyen Scholz, aynı zamanda oradaki çatışmalarla ilgili gelişmelere endişeyle baktıklarını kaydetti."Biz Refah'ta büyük bir saldırıdan yana değiliz. Bunu kendim İsrail'de de vurguladım" diyen Scholz, tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla da bağlantılı olabilecek uzun süreli bir ateşkesin mümkün olmasını umut ettiğinin altını çizdi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karın Ukrayna'ya silah alımında kullanılması gerektiğini söyledi."Bunlar her şeyden önce Ukrayna'nın kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmatı satın almak için kullanılmalı" diyen Scholz, liderlerin bu konuda anlaşmaya varma şansı konusunda iyimser olduğunu da sözlerine ekledi. Başbakan Scholz, zirvede Ukrayna’ya desteğin de önemli bir konu olacağını, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini de vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e zirveden güçlü bir mesaj gönderileceğinden emin olduğuna dikkati çeken Scholz, “Putin, Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyemeyeceğimize inanıyorsa yanlış hesap yapmış demektir” dedi.Scholz, AB’deki diğer ülkelere Ukrayna’ya daha fazla askeri yardımda bulunmaları çağrısında bulunarak, “Biz (Almanya) silah konusunda şimdiye kadar 28 milyar avroluk yardım sağladık ve taahhüt ettik. Bu oldukça fazla. Ancak tüm Avrupa ülkeleri iyi bir katkıda bulunmalı. Gözle görülür bir ilerleme görüyorum. Birlikte destek sağlamak için neler yapabileceğimize bakmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.'Çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılmamasını sağlamalıyız'Hollanda Başbakanı Mark Rutte, liderlerin 'Gazze'de her geçen gün daha da kötüye giden vahim durum hakkında konuşacaklarını' söyledi.Rutte açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Rutte konuşmasında hepsinden önemli olan hususun, 'çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılmamasını sağlamak' olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240320/avrupa-konseyi-baskani-michel-cok-onemli-bir-anla-karsi-karsiyayiz-1081877702.html
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avrupa birliği, ab liderler zirvesi, avrupa birliği liderler zirvesi, antonio guterres, josep borrell, olaf scholz, mark rutte
avrupa birliği, ab liderler zirvesi, avrupa birliği liderler zirvesi, antonio guterres, josep borrell, olaf scholz, mark rutte

AB liderleri Brüksel'de: 'Bu savaşın bir parçası değiliz, sadece Ukrayna'yı destekliyoruz'

17:06 21.03.2024 (güncellendi: 18:04 21.03.2024)
© AAAvrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna krizi ve Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna krizi ve Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
© AA
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Brüksel'de Ukrayna ve Gazze'deki durum başta olmak üzere gündemdeki başlıkları görüşmek üzere bir araya geldi.
AB zirvesinin gündeminde Ukrayna, Ortadoğu, Bosna Hersek'in AB üyeliğine adaylığının onaylanması ve tarım konuları yer alıyor.
Zirve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılacağı bir çalışma yemeği ile başlayacak.
Ukrayna konusunda liderlerin, dondurulmuş Rus varlıklarında tutulan 190 milyar eurodan elde edilen faizin kullanılmasına yönelik yeni önerilerle askeri desteğin nasıl arttırılacağını tartışacağı da belirtiliyor.
Avrupa Komisyonu tarafından dün sunulan resmi bir teklifin tartışılacağı ancak bugün herhangi bir karar alınmayacağı belirtildi. Zira bu kararın alınması oybirliği gerektiriyor ve Macaristan'ın bu paranın silahlarda kullanılmasını desteklemesi pek olası gözükmüyor.

'Süper güçlerin aralarında ihtilafa düştüğü kaotik bir dünyada yaşıyoruz'

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB liderleriyle görüşmek üzere AB'ye geldi.
Süper güçlerin birbirleriyle çekiştiği kaotik bir dünyada yaşandığını ifade eden Guterres, "Herhangi bir ülkenin ya da herhangi bir silahlı grubun her istediğini yapabileceğini düşündüğü bir cezasızlık durumumuz var, çünkü hesap verebilirlik yok" açıklamasında bulundu.
Guterres'in gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Kaotik bir dünyada yaşarken, ilkelere bağlı kalmak çok önemlidir ve bu ilkeler açıktır: Birleşmiş Milletler Şartı, uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğü ve uluslararası insancıl hukuk. Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırılarını ve uluslararası insancıl hukuka yönelik diğer ihlallerini kınadığımız gibi, Gazze'de benim genel sekreterlik dönemimde eşi benzeri görülmemiş sayıda sivil kayba şahit olmamızı da kınıyoruz. Uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerinden biri de sivillerin korunmasıdır. Gazze'de olduğu gibi Ukrayna'da da çifte standart uygulamadan ilkelere bağlı kalmalıyız.

'Bu savaşın bir parçası değiliz, sadece Ukrayna'yı destekliyoruz'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa'nın savaşın eşiğinde olduğunu öne sürenlere karşı sert bir çıkış yaptı.
Avrupalı liderlerin karşı karşıya oldukları güçlüklerin farkında olmalar yönünde yaptıkları çağrıların iyi olduğunu fakat abartmaya gerek olmadığını ifade eden Borrell, konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
Savaş yakın değil. Bazı seslerin savaşın yakın olduğunu söylediğini duydum. Tanrı'ya şükürler olsun ki yakın değil. Biz barış içinde yaşıyoruz. Ukrayna'yı destekliyoruz ve bu savaşın bir parçası değiliz, sadece Ukrayna'yı destekliyoruz ve geleceğe hazırlanmalıyız. Sanayimizin savunma kapasitesini artırmalıyız ancak insanları gereksiz yere korkutmayın, savaş yakın değil. Yakın olan Ukrayna'yı destekleme ihtiyacıdır.
Josep Borrell konuşmasında ayrıca Gazze'deki AB liderler zirvesine gelişinde yaptığı açıklamada Gazze'deki gıda ve ilaç eksikliğinin 'insanlığın başarısızlığı' olduğunu söyledi.
Borrell konuşmasında, "Bugün Gazze'de yaşananlar insanlığın başarısızlığıdır. İnsani bir kriz değil, insanlığın başarısızlığıdır. Deprem değil, sel değil, bombalamadır. İnsanlık krizini durdurmanın tek yolu İsrail'in daha fazla sivile saygı göstermesi ve Gazze'ye daha fazla destek girmesine izin vermesidir. Şu anda bile Gazze'ye yiyecek gönderebiliyoruz ancak insanlar açlıktan ölüyor, özellikle de çocuklar... Sadece yemek yiyebilmek için bile ilaca ihtiyaçları var çünkü açlıktan ölüyorlar. Umarım Konsey İsrail'e Gazze'ye giden gıdayı engellemeyi bırakması için güçlü bir mesaj gönderir" dedi.

'Rus varlıklarından elde edilen karın Ukrayna'ya silah almak için kullanılması gerekiyor'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, zirvede Ortadoğu'nun da konu olacağını belirterek, buradaki konunun orada iyi bir gelişmenin nasıl sağlanabileceğiyle ilgili olacağını ifade etti.
İsrail’in Hamas’a karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu yineleyen Scholz, aynı zamanda oradaki çatışmalarla ilgili gelişmelere endişeyle baktıklarını kaydetti.
"Biz Refah'ta büyük bir saldırıdan yana değiliz. Bunu kendim İsrail'de de vurguladım" diyen Scholz, tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla da bağlantılı olabilecek uzun süreli bir ateşkesin mümkün olmasını umut ettiğinin altını çizdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karın Ukrayna'ya silah alımında kullanılması gerektiğini söyledi.
"Bunlar her şeyden önce Ukrayna'nın kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmatı satın almak için kullanılmalı" diyen Scholz, liderlerin bu konuda anlaşmaya varma şansı konusunda iyimser olduğunu da sözlerine ekledi. Başbakan Scholz, zirvede Ukrayna’ya desteğin de önemli bir konu olacağını, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini de vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e zirveden güçlü bir mesaj gönderileceğinden emin olduğuna dikkati çeken Scholz, “Putin, Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyemeyeceğimize inanıyorsa yanlış hesap yapmış demektir” dedi.
Scholz, AB’deki diğer ülkelere Ukrayna’ya daha fazla askeri yardımda bulunmaları çağrısında bulunarak, “Biz (Almanya) silah konusunda şimdiye kadar 28 milyar avroluk yardım sağladık ve taahhüt ettik. Bu oldukça fazla. Ancak tüm Avrupa ülkeleri iyi bir katkıda bulunmalı. Gözle görülür bir ilerleme görüyorum. Birlikte destek sağlamak için neler yapabileceğimize bakmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

'Çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılmamasını sağlamalıyız'

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, liderlerin 'Gazze'de her geçen gün daha da kötüye giden vahim durum hakkında konuşacaklarını' söyledi.
Rutte açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
İşte bu nedenle Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırmak ve bu yardımların ihtiyacı olan insanlara güvenli bir şekilde ulaştığından emin olmak ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için çatışmalara acilen ara verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca İsrail'i Refah'ta geniş çaplı bir kara saldırısı başlatmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. Çok sayıda insan orada toplanmış durumda ve gidecek başka yerleri yok.
Rutte konuşmasında hepsinden önemli olan hususun, 'çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılmamasını sağlamak' olduğunu vurguladı.
Charles Michel, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
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