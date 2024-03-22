Rusya, LGBT hareketini terör örgütleri listesine dahil etti
17:10 22.03.2024 (güncellendi: 17:16 22.03.2024)
© AP Photo / Francisco SecoLGBT Bayrağı
© AP Photo / Francisco Seco
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Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), LGBT hareketi ile alt birimlerini terör ve aşırılık yanlısı örgütler listesine dahil etme kararı aldı.
Rosfinmonitoring'in veri tabanında yer alan bilgide, uluslararası toplumsal LGBT hareketi ile alt birimlerinin terör ve aşırılık yanlısı örgütler listesine dahil edildiği görüldü.
Mart ayı başında Rusya Adalet Bakanlığı da, LGBT ile alt birimlerini yasaklı ve tasfiye edilen örgütler listesine dahil etmişti.
Daha öncesinde Rusya Yüksek Mahkemesi, LGBT hareketini 'aşırılık yanlısı örgüt' olarak kabul etmişti.
Aşırılık yanlısı faaliyetlerle mücadeleye ilişkin 25 Temmuz 2002 tarihli ve 114 sayılı Federal Kanun'un 1. maddesi uyarınca, Rusya Federasyonu topraklarında faaliyet gösteren LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini anlaşmazlığa teşvik de dahil olmak üzere aşırılık yanlısı eğilimin çeşitli belirtileri ve tezahürleri tespit edilmişti.
'Batı temel değerleri yok etmeye çalışıyor'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dönemde ailenin önemine vurgu yaparak Batı'nın temel değerleri yok etme girişimlerini eleştiriyor.
Putin, bir konuşmasında "Batı’da yaptıklarına bakın: çocuk istismarı kabul görmeye başlıyor, rahipler eşcinsel evlilikleri onaylıyor. Anglikan Kilisesi, cinsiyetsiz bir Tanrı düşüncesi üzerinde duruyor. Onları bağışla Tanrım, ne yaptıklarını bilmiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Putin Aralık 2022'de LGBT, cinsiyet değiştirme ve pedofili propagandasını yasaklayan yasa paketini onaylamıştı.
Putin’in onayladığı yeni yasalar filmler, kitaplar, reklam filmleri, medya yayınları, görsel-işitsel servisler, bilgisayar oyunları ve pazarlama siteleri üzerinden geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin, pedofilinin ve cinsiyet değiştirmenin teşvik edilmesini veya gösterilmesini yasaklamıştı.
Putin, bir konuşmasında "Batı’da yaptıklarına bakın: çocuk istismarı kabul görmeye başlıyor, rahipler eşcinsel evlilikleri onaylıyor. Anglikan Kilisesi, cinsiyetsiz bir Tanrı düşüncesi üzerinde duruyor. Onları bağışla Tanrım, ne yaptıklarını bilmiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Putin Aralık 2022'de LGBT, cinsiyet değiştirme ve pedofili propagandasını yasaklayan yasa paketini onaylamıştı.
Putin’in onayladığı yeni yasalar filmler, kitaplar, reklam filmleri, medya yayınları, görsel-işitsel servisler, bilgisayar oyunları ve pazarlama siteleri üzerinden geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin, pedofilinin ve cinsiyet değiştirmenin teşvik edilmesini veya gösterilmesini yasaklamıştı.