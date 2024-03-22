https://sputniknews.com.tr/20240322/rus-gonulluler-gelistirdikleri-tekerlekli-insansiz-araci-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-test-etti-1081955744.html

Rus gönüllüler, geliştirdikleri tekerlekli insansız aracı özel askeri harekat bölgesinde test etti

Rus gönüllüler, geliştirdikleri tekerlekli insansız aracı özel askeri harekat bölgesinde test etti

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun Güney Askeri Grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren gönüllü kolordusu askerleri, Tanya-Pulemetçitsa adını verdikleri tekerlekli insansız aracı... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T19:30+0300

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Kolordoya bağlı Rıs (Vaşak) ekibinin temsilcisi, Sputnik’e açıklamasında, “Hançer Ateş adı verilen teknik aslında 2. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıktı. Makineli tüfek birimi gece saatlerinde gizlice çıkıp düşman mevzileri yakınında saklanarak sessizce düşmanın saldırıya geçmesini bekliyordu. Günümüzde de bir şey değişmedi. Şimdi bu işlevi tekerlekli ve paletli dronlar görüyor. Bunlardan biri ekibimiz tarafından geliştirildi” dedi.Mühendislerin bu tür araçlara kadın ismi verdiğini söyleyen Rus gönüllü, geliştirdikleri araca Tanya-Pulemetçitsa adını verdiklerini anlattı. Ekibin insansız hava aracı da kullandığını, bu araçla düşman mevzilerini aradıklarını ve karadaki platforma koordinat bildirdiği belirtti.Tekerlekli savaş aracın özel askeri harekat bölgesinde son testlerden geçmekte olduğunu dile getiren ekip temsilcisi, “Araç büyük engelleri geçebiliyor ve hatta küçük çukurlardan çıkabiliyor. Platform yakında gerçek savaş koşullarında kullanılacak” dedi.

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Rus gönüllüler, geliştirdikleri tekerlekli insansız aracı özel askeri harekat bölgesinde test etti Sputnik Türkiye Rus gönüllüler, geliştirdikleri tekerlekli insansız aracı özel askeri harekat bölgesinde test etti 2024-03-22T19:30+0300 true PT0M30S

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Sputnik Türkiye

video, rusya, ukrayna, insansız hava aracı (iha)