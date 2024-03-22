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Rus Dışişleri'nden Sputnik ve RİA Novosti hakkında İngiltere'de çıkan iddialara yalanlama
Rus Dışişleri'nden Sputnik ve RİA Novosti hakkında İngiltere'de çıkan iddialara yalanlama
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Kralı Charles'ın öldüğüne dair yalan bilginin Sputnik ve RİA Novosti tarafından yayıldığına ilişkin İngiltere basınında... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T10:14+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, "İngiliz makamları, olayların önceden hazırlanmış bir versiyonunu kendisi için doğru zamanda ortaya atarak hoşlarına gitmeyen medya kuruluşlarını yalan haber yaymakla suçluyor. Bunun spesifik bir örneği, İngiliz basınının RİA Novosti ve Sputnik'i III. Charles'ın ölümüyle ilgili yalan haber yaymakla suçlamasıdır. Halbuki, söz konusu kaynaklarda bu konuyla ilgili yayınlar tamamen aksi yöndeydi" ifadelerini kullandı.Kral Charles'ın öldüğüne dair haberler dolaşıma girdikten sonra Buckhingam Sarayı'ndan RİA Novosti'ye bu haberlerin yalan olduğu yönünde bir açıklama yapıldığını anımsatan Bakanlık, Rus basınının da bizzat bu haberi okurlarına aktardığının altını çizdi.Bakanlık, "Yani Rus basını, geniş biçimde yayılmış bir 'sansasyonu' iki kez kontrol etmeye çalışmakla suçlandı, tüm gerçek profesyonel medya platformlarının yapması ve özünde bulunması gereken 'bilginin teyit edilmesi' adımını atmakla suçlandı" ifadelerini kullandı.Daha önce İngiliz basını, Kral Charles'ın öldüğüne dair herhangi bir habere yer vermemesine rağmen Sputnik ve RİA Novosti'yi bu haberi yaymakla suçlamıştı.İngiltere kamuoyunda "Galler Prensesi Kate Middleton ölmüş olabilir" iddiası gündemde geniş bir kaplarken 18 Mart'ta bazı sosyal medya hesaplarında Birleşik Krallık bayrağının yarıya indiği söylentileri Kral Charles'ın da öldüğü yönünde söylentilerin büyümesine neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240318/kate-middleton-ya-da-kral-charles-oldu-ingilterede-bayraklar-yariya-indi-mi-1081791407.html
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rusya dışişleri bakanlığı, sputnik, ria novosti, kral charles, kate middleton, ingiltere, rus basını
rusya dışişleri bakanlığı, sputnik, ria novosti, kral charles, kate middleton, ingiltere, rus basını

Rus Dışişleri'nden Sputnik ve RİA Novosti hakkında İngiltere'de çıkan iddialara yalanlama

10:14 22.03.2024
© Виталий БелоусовRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© Виталий Белоусов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Kralı Charles'ın öldüğüne dair yalan bilginin Sputnik ve RİA Novosti tarafından yayıldığına ilişkin İngiltere basınında çıkan haberlere tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik'e yapılan açıklamada, "İngiliz makamları, olayların önceden hazırlanmış bir versiyonunu kendisi için doğru zamanda ortaya atarak hoşlarına gitmeyen medya kuruluşlarını yalan haber yaymakla suçluyor. Bunun spesifik bir örneği, İngiliz basınının RİA Novosti ve Sputnik'i III. Charles'ın ölümüyle ilgili yalan haber yaymakla suçlamasıdır. Halbuki, söz konusu kaynaklarda bu konuyla ilgili yayınlar tamamen aksi yöndeydi" ifadelerini kullandı.

Kral Charles'ın öldüğüne dair haberler dolaşıma girdikten sonra Buckhingam Sarayı'ndan RİA Novosti'ye bu haberlerin yalan olduğu yönünde bir açıklama yapıldığını anımsatan Bakanlık, Rus basınının da bizzat bu haberi okurlarına aktardığının altını çizdi.

Bakanlık, "Yani Rus basını, geniş biçimde yayılmış bir 'sansasyonu' iki kez kontrol etmeye çalışmakla suçlandı, tüm gerçek profesyonel medya platformlarının yapması ve özünde bulunması gereken 'bilginin teyit edilmesi' adımını atmakla suçlandı" ifadelerini kullandı.

Daha önce İngiliz basını, Kral Charles'ın öldüğüne dair herhangi bir habere yer vermemesine rağmen Sputnik ve RİA Novosti'yi bu haberi yaymakla suçlamıştı.

İngiltere kamuoyunda "Galler Prensesi Kate Middleton ölmüş olabilir" iddiası gündemde geniş bir kaplarken 18 Mart'ta bazı sosyal medya hesaplarında Birleşik Krallık bayrağının yarıya indiği söylentileri Kral Charles'ın da öldüğü yönünde söylentilerin büyümesine neden olmuştu.
Birleşik Krallık bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2024
DÜNYA
'Kate Middleton ya da Kral Charles öldü': İngiltere'de bayraklar yarıya indi mi?
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