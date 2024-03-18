https://sputniknews.com.tr/20240318/kate-middleton-ya-da-kral-charles-oldu-ingilterede-bayraklar-yariya-indi-mi-1081791407.html

'Kate Middleton ya da Kral Charles öldü': İngiltere'de bayraklar yarıya indi mi?

'Kate Middleton ya da Kral Charles öldü': İngiltere'de bayraklar yarıya indi mi?

Sputnik Türkiye

Birçok sosyal medya kullanıcısı Pazar günü Birleşik Krallık'ın fiili ulusal bayrağı olan Birlik Bayrağı'nın yarıya indirilmiş görüntülerini paylaştı. Komplo... 18.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-18T06:54+0300

2024-03-18T06:54+0300

2024-03-18T08:02+0300

kate middleton

dünya

prens william

kral charles

kral 3. charles

birleşik krallık

britanya

ingiltere

ingiltere kraliçesi 2. elizabeth

ölüm

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102833/70/1028337009_0:122:2364:1451_1920x0_80_0_0_492b456c34f3a60f4d1fd7d9c32a9f6d.jpg

Aralık ayından beri ortadan kaybolan ve karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklanan Kate Middleton hakkında söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Galler Prensesinin, durumunun iyi olduğuna yönelik paylaştığı fotoğrafta oynanmalar yapıldığı ortaya çıkınca komplo teorileri de ardısıra gelmişti.Öte yandan bugün İngiliz Kraliyet Ailesi'nden 'büyük bir açıklama' bekleniyor. İngiltere kamuoyunda "Prenses ölmüş olabilir" iddiası gündemdeki yerini korurken, bazı sosyal medya hesaplarında Birleşik Krallık bayrağının yarıya indiği söylentileri 'Kral Charles'ın da öldüğü yönünde söylentilerin büyümesine neden oldu.İngiliz haber kanalı Times Now, bayrakların gerçekten yarıya indirilip indirilmediğini araştırmasının sonucunda olaşan görüntülerin ülkenin eski kraliçesi 2. Elizabeth'in 2022'deki ölümüne ait olduğunu tespit etti. Yani görüntüler gerçek değil. İngiltere tarihinin 'en uzun süre tahtta kalan monarkı' olan Kraliçe 2. Elizabeth İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.'BBC'nin, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin çok önemli bir olayı duyuracağını söylemesinin ardından sosyal medya platformu X'teki profil resmini siyaha çevirdiği' iddiası ise asılsız. BBC Kanada da dahil olmak üzere BBC'nin her ikisi de yıllardır siyah bir logoya sahipti. Birleşik Krallık'taki sosyal medyalarında hala kırmızı logo kullanıyorlar ancak diğer sitelerin çoğu siyah logolu.

https://sputniknews.com.tr/20240318/turkiye-nufusunun-yaklasik-yuzde-7sini-olusturuyor-siz-de-neet-misiniz-1081792766.html

birleşik krallık

britanya

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rose hanbury kimdir, rose hanbury kaç yaşında, rose hanbury evli mi, rose hanbury kate middleton, kate middleton nerede, kate middleton son dakika, kate middleton son durum, kate middleton aldatıldı mı, prens william kate middleton'ı aldattı mı, yasak aşk, prens william sevgilisi, kate middleton öldü mü, kral charles öldü mü, ingiltere bayrak, ingiltere bayraklar yarıya mı indi, birleşik krallık bayrağı