https://sputniknews.com.tr/20240322/rtukten-radyo-ve-televizyonlara-anket-ve-arastirma-uyarisi-1081956404.html
RTÜK'ten radyo ve televizyonlara anket ve araştırma uyarısı
RTÜK'ten radyo ve televizyonlara anket ve araştırma uyarısı
Sputnik Türkiye
RTÜK'ten yapılan açıklamada, oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T17:04+0300
2024-03-22T17:04+0300
2024-03-22T17:04+0300
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
rtük
2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde son 10 günlük sürece girildiğine işaret edilerek, yayıncı kuruluşlara bazı hatırlatmalarda bulundu.RTÜK'ten yapılan açıklamada, seçimlerde siyasi partilerin ve adayların yayınlar yoluyla yapacakları propagandaların kurallarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edildiği hatırlatıldı.Yoğun seçim gündeminde yayıncı kuruluşların "bazen" belirlenen kuralları ihlal ettiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, seçime katılan siyasi partiler ve adayların, 30 Mart saat 18.00'e kadar medya aracılığıyla sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecekleri anımsatıldı.Medya hizmet sağlayıcılarının 29 Mart Cuma saat 23.59'a kadar siyasi reklam yayınlamasında sakınca bulunmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Yayınlar tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olmalı'Seçim gününe kadar yapılacak yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, özellikle haber bültenlerinde, konuk ve yorumcu davet edilen haber programlarında, siyasi parti genel başkanlarına, seçime katılacak adaylara iftira ya da hakaret içeren ithamlarda bulunulmaması gerektiği bildirildi.Açıklamada, "Belli bir seçmen kitlesini hedef alan, aşağılayıcı, eleştiri sınırlarını aşan yorum ve açıklamalara yayınlarda yer verilmemelidir. Bu süreçte yayıncılar ve haberciler, evrensel basın meslek ilkeleri ışığında hareket etmeli ve taraf olmamalıdır" ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240320/31-mart-secimleri-icin-propaganda-serbestligi-ve-bazi-secim-yasaklari-yarin-basliyor-1081877301.html
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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), rtük, seçim
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), rtük, seçim
RTÜK'ten radyo ve televizyonlara anket ve araştırma uyarısı
RTÜK'ten yapılan açıklamada, oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve bunların dağıtılmasının yasak olduğu hatırlatıldı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde son 10 günlük sürece girildiğine işaret edilerek, yayıncı kuruluşlara bazı hatırlatmalarda bulundu.
RTÜK'ten yapılan açıklamada, seçimlerde siyasi partilerin ve adayların yayınlar yoluyla yapacakları propagandaların kurallarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edildiği hatırlatıldı.
Yoğun seçim gündeminde yayıncı kuruluşların "bazen" belirlenen kuralları ihlal ettiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, seçime katılan siyasi partiler ve adayların, 30 Mart saat 18.00'e kadar medya aracılığıyla sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecekleri anımsatıldı.
Medya hizmet sağlayıcılarının 29 Mart Cuma saat 23.59'a kadar siyasi reklam yayınlamasında sakınca bulunmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Oy verme gününden önceki 10 gün içinde ise yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve bunların herhangi bir surette dağıtılması yasaktır."
'Yayınlar tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olmalı'
Seçim gününe kadar yapılacak yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, özellikle haber bültenlerinde, konuk ve yorumcu davet edilen haber programlarında, siyasi parti genel başkanlarına, seçime katılacak adaylara iftira ya da hakaret içeren ithamlarda bulunulmaması gerektiği bildirildi.
Açıklamada, "Belli bir seçmen kitlesini hedef alan, aşağılayıcı, eleştiri sınırlarını aşan yorum ve açıklamalara yayınlarda yer verilmemelidir. Bu süreçte yayıncılar ve haberciler, evrensel basın meslek ilkeleri ışığında hareket etmeli ve taraf olmamalıdır" ifadesi kullanıldı.