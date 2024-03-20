https://sputniknews.com.tr/20240320/31-mart-secimleri-icin-propaganda-serbestligi-ve-bazi-secim-yasaklari-yarin-basliyor-1081877301.html

31 Mart seçimleri için propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları yarın başlıyor

31 Mart seçimleri için propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları yarın başlıyor

Sputnik Türkiye

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimler için propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 21 Mart'ta başlıyor. 20.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-20T12:56+0300

2024-03-20T12:56+0300

2024-03-20T12:56+0300

türkiye

seçim

seçim yasakları

propaganda

propaganda yasağı

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

31 mart yerel seçimleri

31 mart mahalli idareler seçimleri

yerel seçim

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/03/1071958375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb5cbafd22fca66a63e973aa38f070be.jpg

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 21 Mart itibarıyla (yarın) başlıyor.Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.Bu zaman zarfında, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.Seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak.Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar ile taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak.Bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezileri, makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapılamayacak. Bu amaçla yapılacak gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama, törenler yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek.Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası kapsamındaki gezilerine hiçbir memur katılamayacak.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

seçim, seçim yasakları, propaganda, propaganda yasağı, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart mahalli idareler seçimleri, yerel seçim