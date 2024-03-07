https://sputniknews.com.tr/20240307/31-mart-secimlerinin-en-uzun-oy-pusulasi-1-metre-ile-istanbul-oldu-1081482297.html

31 Mart seçimlerinin en uzun oy pusulası 1 metre ile İstanbul oldu

31 Mart seçimlerinin en uzun oy pusulası 1 metre ile İstanbul oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye, 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına giderken şehirlerde adayları temsil eden oy pusulaları belli oldu. 22'si parti ve 27'si bağımsız aday... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T15:00+0300

2024-03-07T15:00+0300

2024-03-07T15:01+0300

oy pusulası

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

istanbul

istanbul büyükşehir belediye başkanlığı

2024 türkiye yerel seçimleri

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31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala oy pusulaları basılmaya başlandı. 49 adayın yarıştığı İstanbul'da Büyükşehir Belediye başkanlığı için oy pusulası 97 santimetreyi buldu. İstanbul'u ise 29 adayla Gaziantep takip etti.En uzun oy pusulası İstanbul olarak açıklanırken, en kısa oy pusulasının ise Hakkari'de olacağı belirtildi.

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Sputnik Türkiye

oy pusulası, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, istanbul, istanbul büyükşehir belediye başkanlığı