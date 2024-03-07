https://sputniknews.com.tr/20240307/31-mart-secimlerinin-en-uzun-oy-pusulasi-1-metre-ile-istanbul-oldu-1081482297.html
31 Mart seçimlerinin en uzun oy pusulası 1 metre ile İstanbul oldu
31 Mart seçimlerinin en uzun oy pusulası 1 metre ile İstanbul oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye, 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına giderken şehirlerde adayları temsil eden oy pusulaları belli oldu. 22'si parti ve 27'si bağımsız aday... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T15:00+0300
2024-03-07T15:00+0300
2024-03-07T15:01+0300
oy pusulası
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
istanbul
istanbul büyükşehir belediye başkanlığı
2024 türkiye yerel seçimleri
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31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala oy pusulaları basılmaya başlandı. 49 adayın yarıştığı İstanbul'da Büyükşehir Belediye başkanlığı için oy pusulası 97 santimetreyi buldu. İstanbul'u ise 29 adayla Gaziantep takip etti.En uzun oy pusulası İstanbul olarak açıklanırken, en kısa oy pusulasının ise Hakkari'de olacağı belirtildi.
istanbul
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oy pusulası, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, istanbul, istanbul büyükşehir belediye başkanlığı
oy pusulası, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, istanbul, istanbul büyükşehir belediye başkanlığı
31 Mart seçimlerinin en uzun oy pusulası 1 metre ile İstanbul oldu
15:00 07.03.2024 (güncellendi: 15:01 07.03.2024)
Türkiye, 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına giderken şehirlerde adayları temsil eden oy pusulaları belli oldu. 22'si parti ve 27'si bağımsız aday olmak üzere İstanbul'da yarışacak 49 adayın yer aldığı oy pusulası 1 metreyi buluyor.
31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala oy pusulaları basılmaya başlandı.
49 adayın yarıştığı İstanbul'da Büyükşehir Belediye başkanlığı için oy pusulası 97 santimetreyi buldu. İstanbul'u ise 29 adayla Gaziantep takip etti.
En uzun oy pusulası İstanbul olarak açıklanırken, en kısa oy pusulasının ise Hakkari'de olacağı belirtildi.