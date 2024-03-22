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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240322/odullu-gazeteci-hersh-ukrayna-gorusmeleri-abdnin-zelenskiyi-tehdit-etmesi-sebebiyle-baslayamadi-1081942136.html
Ödüllü gazeteci Hersh: Ukrayna görüşmeleri ABD'nin Zelenskiy'i tehdit etmesi sebebiyle başlayamadı
Ödüllü gazeteci Hersh: Ukrayna görüşmeleri ABD'nin Zelenskiy'i tehdit etmesi sebebiyle başlayamadı
Sputnik Türkiye
ABD'li gazeteci Seymour Hersh Ukrayna konusunda diyaloğun aylar önce başlayabileceğini ancak ABD'nin tehditlerinin bunu engellediğini dile getirdi. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T11:01+0300
2024-03-22T11:01+0300
ukrayna krizi
seymour hersh
pulitzer ödülleri
abd
vladimir zelenskiy
tehdit
vladimir putin
harkov
rusya
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ABD'li gazeteci ve Pulitzer ödüllü Seymour Hersh Substack'te yayımlanan makalesinde, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelerin aylar önce başlayabileceğini ancak ABD'li yetkililerin Vladimir Zelenskiy'i askeri olmayan ihtiyaçlar için sağlanan fonları kesmekle tehdit ettiğini söyledi.Hersh makalesinde kendisine açıklamada bulunan bir kaynağın şu cümlelerini kaleme aktardı:Hersh ayrıca edindiği bilgilerden aktardığına göre Kiev'in kazanma şansının 'çok az' olduğunu Washington'un da kabul ettiğini vurguladı.Hersh'in kaynağı ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın 'NATO'ya yönelik Rus tehdidiyle' yüzleşmeye kararlı olduğunu ve hiçbir koşulda rotasını değiştirmeyeceğini ancak sonun kaçınılmaz olduğunu da ekledi.Söz konusu makalede kaynağın, "Ukrayna'nın zafere giden bir yolu yok ve çatışma Putin'in Rusya'da tarihi bir ikon haline gelmesiyle sona erecek yani Harkov'u Batı'dan geri alacak" cümlesine yer verildi.2022'de Zelenskiy, Vladimir Putin tarafından yönetildiği sürece Rusya ile müzakere etmeyeceğini belirten bir kararname imzalmıştı. Moskova ise Kiev'in aksine çatışmanın diplomatik yollarla çözümünü görüşmeye hazır olduğunu defalarca belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240207/abdli-gazeteci-hersh-kuzey-akim-sorusturmasindaki-basarisizlik-kasitli-1080495513.html
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seymour hersh, pulitzer ödülleri, abd, vladimir zelenskiy, tehdit, vladimir putin, harkov, rusya
seymour hersh, pulitzer ödülleri, abd, vladimir zelenskiy, tehdit, vladimir putin, harkov, rusya

Ödüllü gazeteci Hersh: Ukrayna görüşmeleri ABD'nin Zelenskiy'i tehdit etmesi sebebiyle başlayamadı

11:01 22.03.2024
© AFP 2023 / JIM WATSONBeyaz Saray Washington Ukrayna Biden Zelenskiy
Beyaz Saray Washington Ukrayna Biden Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
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ABD'li gazeteci Seymour Hersh Ukrayna konusunda diyaloğun aylar önce başlayabileceğini ancak ABD'nin tehditlerinin bunu engellediğini dile getirdi.
ABD'li gazeteci ve Pulitzer ödüllü Seymour Hersh Substack'te yayımlanan makalesinde, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelerin aylar önce başlayabileceğini ancak ABD'li yetkililerin Vladimir Zelenskiy'i askeri olmayan ihtiyaçlar için sağlanan fonları kesmekle tehdit ettiğini söyledi.
Hersh makalesinde kendisine açıklamada bulunan bir kaynağın şu cümlelerini kaleme aktardı:
Aylar önce, Vladimir Putin'in yeniden seçilmesinden ve Zelenskiy'in askeri açıdan gerilemesinden önce makul müzakerelere başlamanın eşiğindeydik. Ancak ABD yönetimi Zelenskiy'e bir ültimatom verdi: Müzakere ya da uzlaşma yok! Aksi takdirde Ukrayna'nın her yıl aldığı 45 milyar dolarlık askeri olmayan fonlarla hükümetinizi desteklemeyeceğiz.
Hersh ayrıca edindiği bilgilerden aktardığına göre Kiev'in kazanma şansının 'çok az' olduğunu Washington'un da kabul ettiğini vurguladı.
Hersh'in kaynağı ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın 'NATO'ya yönelik Rus tehdidiyle' yüzleşmeye kararlı olduğunu ve hiçbir koşulda rotasını değiştirmeyeceğini ancak sonun kaçınılmaz olduğunu da ekledi.
Söz konusu makalede kaynağın, "Ukrayna'nın zafere giden bir yolu yok ve çatışma Putin'in Rusya'da tarihi bir ikon haline gelmesiyle sona erecek yani Harkov'u Batı'dan geri alacak" cümlesine yer verildi.
2022'de Zelenskiy, Vladimir Putin tarafından yönetildiği sürece Rusya ile müzakere etmeyeceğini belirten bir kararname imzalmıştı. Moskova ise Kiev'in aksine çatışmanın diplomatik yollarla çözümünü görüşmeye hazır olduğunu defalarca belirtmişti.
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