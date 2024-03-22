https://sputniknews.com.tr/20240322/odullu-gazeteci-hersh-ukrayna-gorusmeleri-abdnin-zelenskiyi-tehdit-etmesi-sebebiyle-baslayamadi-1081942136.html
Ödüllü gazeteci Hersh: Ukrayna görüşmeleri ABD'nin Zelenskiy'i tehdit etmesi sebebiyle başlayamadı
Ödüllü gazeteci Hersh: Ukrayna görüşmeleri ABD'nin Zelenskiy'i tehdit etmesi sebebiyle başlayamadı
Sputnik Türkiye
ABD'li gazeteci Seymour Hersh Ukrayna konusunda diyaloğun aylar önce başlayabileceğini ancak ABD'nin tehditlerinin bunu engellediğini dile getirdi. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T11:01+0300
2024-03-22T11:01+0300
2024-03-22T11:01+0300
ukrayna krizi
seymour hersh
pulitzer ödülleri
abd
vladimir zelenskiy
tehdit
vladimir putin
harkov
rusya
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/04/1078058370_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_c64f2e53aaf5a66c23f12244f7617a8c.jpg
ABD'li gazeteci ve Pulitzer ödüllü Seymour Hersh Substack'te yayımlanan makalesinde, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelerin aylar önce başlayabileceğini ancak ABD'li yetkililerin Vladimir Zelenskiy'i askeri olmayan ihtiyaçlar için sağlanan fonları kesmekle tehdit ettiğini söyledi.Hersh makalesinde kendisine açıklamada bulunan bir kaynağın şu cümlelerini kaleme aktardı:Hersh ayrıca edindiği bilgilerden aktardığına göre Kiev'in kazanma şansının 'çok az' olduğunu Washington'un da kabul ettiğini vurguladı.Hersh'in kaynağı ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın 'NATO'ya yönelik Rus tehdidiyle' yüzleşmeye kararlı olduğunu ve hiçbir koşulda rotasını değiştirmeyeceğini ancak sonun kaçınılmaz olduğunu da ekledi.Söz konusu makalede kaynağın, "Ukrayna'nın zafere giden bir yolu yok ve çatışma Putin'in Rusya'da tarihi bir ikon haline gelmesiyle sona erecek yani Harkov'u Batı'dan geri alacak" cümlesine yer verildi.2022'de Zelenskiy, Vladimir Putin tarafından yönetildiği sürece Rusya ile müzakere etmeyeceğini belirten bir kararname imzalmıştı. Moskova ise Kiev'in aksine çatışmanın diplomatik yollarla çözümünü görüşmeye hazır olduğunu defalarca belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240207/abdli-gazeteci-hersh-kuzey-akim-sorusturmasindaki-basarisizlik-kasitli-1080495513.html
harkov
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/04/1078058370_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_77ac46b29766eb2a22c34ea73b1dc114.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
seymour hersh, pulitzer ödülleri, abd, vladimir zelenskiy, tehdit, vladimir putin, harkov, rusya
seymour hersh, pulitzer ödülleri, abd, vladimir zelenskiy, tehdit, vladimir putin, harkov, rusya
Ödüllü gazeteci Hersh: Ukrayna görüşmeleri ABD'nin Zelenskiy'i tehdit etmesi sebebiyle başlayamadı
ABD'li gazeteci Seymour Hersh Ukrayna konusunda diyaloğun aylar önce başlayabileceğini ancak ABD'nin tehditlerinin bunu engellediğini dile getirdi.
ABD'li gazeteci ve Pulitzer ödüllü Seymour Hersh Substack'te yayımlanan makalesinde, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelerin aylar önce başlayabileceğini ancak ABD'li yetkililerin Vladimir Zelenskiy'i askeri olmayan ihtiyaçlar için sağlanan fonları kesmekle tehdit ettiğini söyledi.
Hersh makalesinde kendisine açıklamada bulunan bir kaynağın şu cümlelerini kaleme aktardı:
Aylar önce, Vladimir Putin'in yeniden seçilmesinden ve Zelenskiy'in askeri açıdan gerilemesinden önce makul müzakerelere başlamanın eşiğindeydik. Ancak ABD yönetimi Zelenskiy'e bir ültimatom verdi: Müzakere ya da uzlaşma yok! Aksi takdirde Ukrayna'nın her yıl aldığı 45 milyar dolarlık askeri olmayan fonlarla hükümetinizi desteklemeyeceğiz.
Hersh ayrıca edindiği bilgilerden aktardığına göre Kiev'in kazanma şansının 'çok az' olduğunu Washington'un da kabul ettiğini vurguladı.
Hersh'in kaynağı ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın 'NATO'ya yönelik Rus tehdidiyle' yüzleşmeye kararlı olduğunu ve hiçbir koşulda rotasını değiştirmeyeceğini ancak sonun kaçınılmaz olduğunu da ekledi.
Söz konusu makalede kaynağın, "Ukrayna'nın zafere giden bir yolu yok ve çatışma Putin'in Rusya'da tarihi bir ikon haline gelmesiyle sona erecek yani Harkov'u Batı'dan geri alacak" cümlesine yer verildi.
2022'de Zelenskiy, Vladimir Putin tarafından yönetildiği sürece Rusya ile müzakere etmeyeceğini belirten bir kararname imzalmıştı. Moskova ise Kiev'in aksine çatışmanın diplomatik yollarla çözümünü görüşmeye hazır olduğunu defalarca belirtmişti.