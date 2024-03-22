https://sputniknews.com.tr/20240322/odullu-gazeteci-hersh-ukrayna-gorusmeleri-abdnin-zelenskiyi-tehdit-etmesi-sebebiyle-baslayamadi-1081942136.html

Ödüllü gazeteci Hersh: Ukrayna görüşmeleri ABD'nin Zelenskiy'i tehdit etmesi sebebiyle başlayamadı

Ödüllü gazeteci Hersh: Ukrayna görüşmeleri ABD'nin Zelenskiy'i tehdit etmesi sebebiyle başlayamadı

Sputnik Türkiye

ABD'li gazeteci Seymour Hersh Ukrayna konusunda diyaloğun aylar önce başlayabileceğini ancak ABD'nin tehditlerinin bunu engellediğini dile getirdi. 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T11:01+0300

2024-03-22T11:01+0300

2024-03-22T11:01+0300

ukrayna krizi

seymour hersh

pulitzer ödülleri

abd

vladimir zelenskiy

tehdit

vladimir putin

harkov

rusya

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ABD'li gazeteci ve Pulitzer ödüllü Seymour Hersh Substack'te yayımlanan makalesinde, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik müzakerelerin aylar önce başlayabileceğini ancak ABD'li yetkililerin Vladimir Zelenskiy'i askeri olmayan ihtiyaçlar için sağlanan fonları kesmekle tehdit ettiğini söyledi.Hersh makalesinde kendisine açıklamada bulunan bir kaynağın şu cümlelerini kaleme aktardı:Hersh ayrıca edindiği bilgilerden aktardığına göre Kiev'in kazanma şansının 'çok az' olduğunu Washington'un da kabul ettiğini vurguladı.Hersh'in kaynağı ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın 'NATO'ya yönelik Rus tehdidiyle' yüzleşmeye kararlı olduğunu ve hiçbir koşulda rotasını değiştirmeyeceğini ancak sonun kaçınılmaz olduğunu da ekledi.Söz konusu makalede kaynağın, "Ukrayna'nın zafere giden bir yolu yok ve çatışma Putin'in Rusya'da tarihi bir ikon haline gelmesiyle sona erecek yani Harkov'u Batı'dan geri alacak" cümlesine yer verildi.2022'de Zelenskiy, Vladimir Putin tarafından yönetildiği sürece Rusya ile müzakere etmeyeceğini belirten bir kararname imzalmıştı. Moskova ise Kiev'in aksine çatışmanın diplomatik yollarla çözümünü görüşmeye hazır olduğunu defalarca belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240207/abdli-gazeteci-hersh-kuzey-akim-sorusturmasindaki-basarisizlik-kasitli-1080495513.html

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seymour hersh, pulitzer ödülleri, abd, vladimir zelenskiy, tehdit, vladimir putin, harkov, rusya