https://sputniknews.com.tr/20240322/muge-anli-kayip-kopegi-buldu-1081958300.html
Müge Anlı kayıp köpeği buldu
Müge Anlı kayıp köpeği buldu
Sputnik Türkiye
‘Leydi’ ismindeki köpeği kaybolan 7 yaşındaki Ömür Deva, Müge Anlı’dan yardım istedi. Leydi'yi bulmak için harekete geçen Müge Anlı ve ekibi, 4 günün sonunda... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T17:35+0300
2024-03-22T17:35+0300
2024-03-22T17:35+0300
yaşam
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Doğan ailesinin 2 yıl önce sahiplendiği 4 yaşındaki Pomerian cinsi ‘Leydi’; İstanbul Sultangazi’de kayboldu. Leydi’yi bulmak için Müge Anlı stüdyosuna gelen 7 yaşındaki Ömür Deva kardeşi gibi gördüğü köpeğin bulunmasını istedi. Bunun üzerine kayıp evcil hayvan bulma ağı Pati Buldular ile bugüne çok sayıda hayvanı yuvalarına kavuşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı; Leydi’yi buldu.Müge Anlı ve ekibi bu kez minik Deva ve köpeği Leydi için harekete geçti. Leydi kaybolduğu mahallede her yerde arandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de Leydi için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelendi.Aktarılanlara göre, incelenen görüntülerde Deva’nın okulunun yakınlarında sokakta dolaşan Leydi’yi bir kadının alıp götürdüğü tespit edildi. Müge Anlı ekibi; Leydi’yi sokaktan alan kadının o gün evcil hayvan dükkanına gittiğini belirledi. Dükkânın sahibiyle yapılan görüşmenin ardından kadının kimliği tespit edildi ve Leydi’nin eve dönüş süreci başladı.Leydi’yi sokakta görüp alan kişi, köpeği sahiplensin diye bir başkasına verdiğini öne sürdü. Bunun üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri Leydi’yi bulunduğu adresten alarak ailesine teslim etti. Böylece Deva 4 günün sonunda ailenin bir ferdi olarak gördükleri Leydi’ye kavuştular.
https://sputniknews.com.tr/20240317/kopege-hortum-sandalye-ve-kurekle-saldirida-2-kisi-gozalti-aracina-zarar-verdigi-icin-saldirmis-1081768212.html
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köpek, müge anlı, pati buldular, istanbul, sultangazi, sultangazi belediyesi
köpek, müge anlı, pati buldular, istanbul, sultangazi, sultangazi belediyesi
Müge Anlı kayıp köpeği buldu
‘Leydi’ ismindeki köpeği kaybolan 7 yaşındaki Ömür Deva, Müge Anlı’dan yardım istedi. Leydi'yi bulmak için harekete geçen Müge Anlı ve ekibi, 4 günün sonunda, köpeği Ömür'e kavurşturdu.
Doğan ailesinin 2 yıl önce sahiplendiği 4 yaşındaki Pomerian cinsi ‘Leydi’; İstanbul Sultangazi’de kayboldu. Leydi’yi bulmak için Müge Anlı stüdyosuna gelen 7 yaşındaki Ömür Deva kardeşi gibi gördüğü köpeğin bulunmasını istedi. Bunun üzerine kayıp evcil hayvan bulma ağı Pati Buldular ile bugüne çok sayıda hayvanı yuvalarına kavuşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı; Leydi’yi buldu.
Müge Anlı ve ekibi bu kez minik Deva ve köpeği Leydi için harekete geçti. Leydi kaybolduğu mahallede her yerde arandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de Leydi için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelendi.
Aktarılanlara göre, incelenen görüntülerde Deva’nın okulunun yakınlarında sokakta dolaşan Leydi’yi bir kadının alıp götürdüğü tespit edildi. Müge Anlı ekibi; Leydi’yi sokaktan alan kadının o gün evcil hayvan dükkanına gittiğini belirledi. Dükkânın sahibiyle yapılan görüşmenin ardından kadının kimliği tespit edildi ve Leydi’nin eve dönüş süreci başladı.
Leydi’yi sokakta görüp alan kişi, köpeği sahiplensin diye bir başkasına verdiğini öne sürdü. Bunun üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri Leydi’yi bulunduğu adresten alarak ailesine teslim etti. Böylece Deva 4 günün sonunda ailenin bir ferdi olarak gördükleri Leydi’ye kavuştular.