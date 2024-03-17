https://sputniknews.com.tr/20240317/kopege-hortum-sandalye-ve-kurekle-saldirida-2-kisi-gozalti-aracina-zarar-verdigi-icin-saldirmis-1081768212.html
Köpeğe hortum, sandalye ve kürekle saldıran şahsa ev hapsi: Aracına zarar verdiği için saldırmış
Köpeğe hortum, sandalye ve kürekle saldıran şahsa ev hapsi: Aracına zarar verdiği için saldırmış
Sputnik Türkiye
İzmir’in Urla ilçesinde, eline aldığı hortum, sandalye ve kürekle komşu iş yerinde bulunan köpeğe saldıran şahsa ev hapsi, olayda kendisine müdahale etmeyen iş... 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T16:35+0300
2024-03-17T16:35+0300
2024-03-17T16:53+0300
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Urla Kuşçular Mahallesi’nde evinin yakınında bulunan araç lastik tamiri yapan komşu iş yerine gelen M.K. isimli kişi, eline aldığı hortumla iş yeri önünde zincirle bağlı olan köpeğe vurmaya başladı. Köpek zincirinin uzadığı mesafece kendisinden kaçmaya çalıştı. Hırsını alamayan saldırgan, etrafta bulunan bir motosikleti de devirdikten sonra hortumla vurduğu köpeğin daha sonra başına bir demirle, ardından ise eline aldığı kürekle vurdu. M.K.'nin köpeğe saldırdığı anlarda yanında bulunan iş yeri çalışanının korktuğu için şahsa müdahale edemediği ileri sürüldü. Köpeğe yapılan saldırı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin sahibinin saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi.Başı yarılan köpeğin ise sahibi tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındığı bildirildi.Cezaları belli olduM.K.’nin köpeğe saldırdığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki yağdı ve başlatılan soruşturma sonucunda saldırgan M.K. ve olay anında kendisine müdahale edemeyen iş yeri çalışanı jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde, aracına zarar verdiği için köpeğe saldırdığını söylediği öğrenilen M.K. ve iş yeri çalışanı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Saldırgan M.K.’ye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası, olay anında kendisine müdahale edemeyen iş yeri çalışanı M.K.’ye ise haftada bir gün bir saat barınakta çalışma cezası verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240316/komsu-is-yerinin-kopegine-hortum-sandalye-ve-kurekle-saldirdi--1081760653.html
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köpek, saldırı, urla, kürek
köpek, saldırı, urla, kürek
Köpeğe hortum, sandalye ve kürekle saldıran şahsa ev hapsi: Aracına zarar verdiği için saldırmış
16:35 17.03.2024 (güncellendi: 16:53 17.03.2024)
İzmir’in Urla ilçesinde, eline aldığı hortum, sandalye ve kürekle komşu iş yerinde bulunan köpeğe saldıran şahsa ev hapsi, olayda kendisine müdahale etmeyen iş yeri çalışanına ise haftada bir gün bir saat barınakta çalışma cezası verildi. Olay anına ait görüntülerde zincirle bağlı olan köpeğin kaçamadığı görüntülere yansımıştı.
Urla Kuşçular Mahallesi’nde evinin yakınında bulunan araç lastik tamiri yapan komşu iş yerine gelen M.K. isimli kişi, eline aldığı hortumla iş yeri önünde zincirle bağlı olan köpeğe vurmaya başladı.
Köpek zincirinin uzadığı mesafece kendisinden kaçmaya çalıştı. Hırsını alamayan saldırgan, etrafta bulunan bir motosikleti de devirdikten sonra hortumla vurduğu köpeğin daha sonra başına bir demirle, ardından ise eline aldığı kürekle vurdu.
M.K.'nin köpeğe saldırdığı anlarda yanında bulunan iş yeri çalışanının korktuğu için şahsa müdahale edemediği ileri sürüldü. Köpeğe yapılan saldırı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin sahibinin saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi.
Başı yarılan köpeğin ise sahibi tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındığı bildirildi.
M.K.’nin köpeğe saldırdığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki yağdı ve başlatılan soruşturma sonucunda saldırgan M.K. ve olay anında kendisine müdahale edemeyen iş yeri çalışanı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifadesinde, aracına zarar verdiği için köpeğe saldırdığını söylediği öğrenilen M.K. ve iş yeri çalışanı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Saldırgan M.K.’ye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası, olay anında kendisine müdahale edemeyen iş yeri çalışanı M.K.’ye ise haftada bir gün bir saat barınakta çalışma cezası verildi.