https://sputniknews.com.tr/20240322/mozambikte-42-aslan-ve-20-fili-katleden-saniga-30-yil-ceza-1081965535.html
Mozambik'te 42 aslan ve 20 fili katleden sanığa 30 yıl ceza
Mozambik'te 42 aslan ve 20 fili katleden sanığa 30 yıl ceza
Sputnik Türkiye
Mozambik'te 42 aslan ve 20 fil öldüren kaçak avcı 30 yıl hapse mahkum edildi. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T20:39+0300
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2024-03-22T20:39+0300
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Mozambik'te 42 aslan, 20 fil ve 4 gergedanı öldürmekle suçlanan kaçak avcıya 30 yıl hapis cezası verildi.Mozambik Ulusal Radyosu'nun haberine göre, başkent Maputo'da, kaçak avcı Chabane Assuba hakkındaki dava görüldü.Yargılama sonucu 42 aslan, 20 fil ve 4 gergedanı avlamakla suçlanan Assuba, 30 yıl hapse mahkum edildi.Assuba'ya ayrıca kara para aklama ve yasaklı hayvanları katletme suçlarından para cezası kesildi.Güvenlik güçlerince Aralık 2022'de Assuba'nın evine düzenlenen operasyonda çok sayıda hayvan kalıntısı ele geçirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231113/sirkten-kacan-aslan-roma-sokaklarinda-dolasti-1077333125.html
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mozambik, aslan, aslan, fil, fil, avcı
mozambik, aslan, aslan, fil, fil, avcı
Mozambik'te 42 aslan ve 20 fili katleden sanığa 30 yıl ceza
Mozambik'te 42 aslan ve 20 fil öldüren kaçak avcı 30 yıl hapse mahkum edildi.
Mozambik'te 42 aslan, 20 fil ve 4 gergedanı öldürmekle suçlanan kaçak avcıya 30 yıl hapis cezası verildi.
Mozambik Ulusal Radyosu'nun haberine göre, başkent Maputo'da, kaçak avcı Chabane Assuba hakkındaki dava görüldü.
Yargılama sonucu 42 aslan, 20 fil ve 4 gergedanı avlamakla suçlanan Assuba, 30 yıl hapse mahkum edildi.
Assuba'ya ayrıca kara para aklama ve yasaklı hayvanları katletme suçlarından para cezası kesildi.
Güvenlik güçlerince Aralık 2022'de Assuba'nın evine düzenlenen operasyonda çok sayıda hayvan kalıntısı ele geçirilmişti.