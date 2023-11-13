https://sputniknews.com.tr/20231113/sirkten-kacan-aslan-roma-sokaklarinda-dolasti-1077333125.html
Sirkten kaçan aslan Roma sokaklarında dolaştı
Sirkten kaçan aslan Roma sokaklarında dolaştı
İtalya’nın başkenti Roma'da bir aslanın sirkten kaçarak gece saatlerinde sokakta dolaştığı görüldü 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T11:35+0300
2023-11-13T11:35+0300
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dünya
video
roma
italya
aslan
sirk
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Roma’ya bağlı Ladispoli Kasabası'nda görüntülenen aslan, mahalle sakinlerinin şaşkınlığına neden oldu.Firar eden aslanın sakin adımlarla mahallede gezindiği anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Ladispoli Valisi Alessandro Grando, mahalle sakinlerini evde kalmaları konusunda uyarırken, bölgeye gelen veteriner ve güvenlik güçleri takip sonucu aslanı yakaladı.
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Sirkten kaçan aslan Roma sokaklarında dolaştı
Sirkten kaçan aslan Roma sokaklarında dolaştı
2023-11-13T11:35+0300
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video, roma, italya, aslan, sirk, видео
video, roma, italya, aslan, sirk, видео
Sirkten kaçan aslan Roma sokaklarında dolaştı
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İtalya’nın başkenti Roma'da bir aslanın sirkten kaçarak gece saatlerinde sokakta dolaştığı görüldü
Roma’ya bağlı Ladispoli Kasabası'nda görüntülenen aslan, mahalle sakinlerinin şaşkınlığına neden oldu.
Firar eden aslanın sakin adımlarla mahallede gezindiği anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
Ladispoli Valisi Alessandro Grando, mahalle sakinlerini evde kalmaları konusunda uyarırken, bölgeye gelen veteriner ve güvenlik güçleri takip sonucu aslanı yakaladı.