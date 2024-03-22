https://sputniknews.com.tr/20240322/motorine-indirim-geliyor-1081939790.html

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Sputnik Türkiye

Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim bekleniyor. 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T09:23+0300

2024-03-22T09:23+0300

2024-03-22T09:26+0300

ekonomi

ekonomi

zam

indirim

motorin

benzin

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Hem döviz kuru hem de petroldeki düşüşün ardından bu kez bir indirim haberi geldi.Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim bekleniyor.Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.22 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.98 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 43.44 satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240321/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-cifte-zam-pompaya-yansidi-1081899977.html

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ekonomi, zam, indirim, motorin, benzin