https://sputniknews.com.tr/20240322/motorine-indirim-geliyor-1081939790.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim bekleniyor. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T09:23+0300
2024-03-22T09:23+0300
2024-03-22T09:26+0300
ekonomi
ekonomi
zam
indirim
motorin
benzin
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074820670_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e703f7d39baae5203b9e5d8abe5ff68.jpg
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Hem döviz kuru hem de petroldeki düşüşün ardından bu kez bir indirim haberi geldi.Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim bekleniyor.Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.22 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.98 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 43.44 satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240321/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-cifte-zam-pompaya-yansidi-1081899977.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074820670_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e4637f95fb6abb46c63f0a5fe793cd58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekonomi, zam, indirim, motorin, benzin
ekonomi, zam, indirim, motorin, benzin
Motorine indirim geliyor
09:23 22.03.2024 (güncellendi: 09:26 22.03.2024)
Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Hem döviz kuru hem de petroldeki düşüşün ardından bu kez bir indirim haberi geldi.
Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim bekleniyor.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.
21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.
22 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.98 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 43.44 satılıyor.