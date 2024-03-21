https://sputniknews.com.tr/20240321/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-cifte-zam-pompaya-yansidi-1081899977.html

Benzin ve motorine büyük zam: Çifte zam pompaya yansıdı

Benzin ve motorine büyük zam: Çifte zam pompaya yansıdı

Sputnik Türkiye

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira... 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T08:22+0300

2024-03-21T08:22+0300

2024-03-21T08:22+0300

ekonomi

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mazot

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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruşluk zam yapıldı. Geçtiğimiz hafta da benzine 1 lira 53 kuruş, motorine ise 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine ve motorine de yaklaşık 25 lira zam yapıldı.Son zammın ardından motorinin litre fiyatı 43 lirayı, benzinin litre fiyatı da 42 lirayı aştı.Zamlı tarife pompaya yansıdı.21 Mart güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARIİstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.35 TLİstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.95 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.60 TLİSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARIİstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.44 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.02TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.68 TLANKARA AKARYAKIT FİYATLARIAnkara'da benzin litre fiyatı: 44.20 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 43.84 TLAnkara'da LPG litre fiyatı: 21.85 TLİZMİR FİYATLARIİzmir'de benzin litre fiyatı: 44.40 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 44.04 TLİzmir'de LPG litre fiyatı: 21.90 TLAkaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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