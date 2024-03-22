https://sputniknews.com.tr/20240322/moskovadaki-saldiriya-iliskin-cevdet-yilmazdan-gecmis-olsun-mesaji-terorun-tum-dunyanin-belasi-1081971141.html
Moskova’daki saldırıya ilişkin Cevdet Yılmaz'dan 'geçmiş olsun' mesajı: 'Terör tüm dünyanın belası'
Moskova’daki saldırıya ilişkin Cevdet Yılmaz'dan 'geçmiş olsun' mesajı: 'Terör tüm dünyanın belası'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rusya’nın başkenti Moskova'daki Crocus City Holl konser salonunda yaşanan saldırıya ilişkin, "Rusya'ya geçmiş olsun... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T22:26+0300
2024-03-22T22:26+0300
2024-03-22T22:31+0300
türkiye
cevdet yılmaz
rusya
moskova
silahlı saldırı
saldırı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında haber aldığı Rusya'daki saldırıya dair konuştu. CNN Türk canlı yayınında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen silahlı saldırıyı haber alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rusya'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Yılmaz şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240322/moskovadaki-bir-avmde-silahli-saldiri-yasandi-olu-ve-yaralilar-var-1081965886.html
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cevdet yılmaz, rusya, moskova, silahlı saldırı, saldırı
cevdet yılmaz, rusya, moskova, silahlı saldırı, saldırı
Moskova’daki saldırıya ilişkin Cevdet Yılmaz'dan 'geçmiş olsun' mesajı: 'Terör tüm dünyanın belası'
22:26 22.03.2024 (güncellendi: 22:31 22.03.2024)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rusya’nın başkenti Moskova'daki Crocus City Holl konser salonunda yaşanan saldırıya ilişkin, "Rusya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rusya makamlarının yapacağı açıklamaları takip etmek lazım. Terör tüm dünyanın belası" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında haber aldığı Rusya'daki saldırıya dair konuştu.
CNN Türk canlı yayınında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen silahlı saldırıyı haber alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rusya'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Rusya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rusya makamlarının yapacağı açıklamaları takip etmek lazım. Terörün tüm dünyanın belası. Ülkelerin teröre karşı işbirliği yapması lazım. Çünkü hepimizin belası terör. Hangi başlık altında olursa olsun terörü lanetliyoruz. Terörün insanlık dışı olduğunu bir kez daha buradan ifade edim.