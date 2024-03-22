Moskova'da konser salonuna terör saldırısı: 'Üst katların neredeyse tamamı yandı'

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Holl konser salonuna terör saldırsı düzenlendi. Sputnik muhabiri, salonun üst katlarının neredeyse tamamen yandığını, yangının alt katlara sıçradığını bildirdi. Rusya İç İstihbarat Servisi, 'saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre şu anda 40 ölü ve 100'den fazla yaralı var" açıklamasında bulundu.
Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna terör saldırısı düzenlendi.
Kimliği belirsiz kişiler Krasnogorsk'taki Crocus City konser salonuna girerek ateş etmeye başladı. ‘Piknik’ grubunun konserinin olduğu salonda düzenlenen saldırı sonucunda, ilk belirlemelere göre şu anda 40 ölü ve 100'den fazla yaralının olduğu bildirildi.
Daha sonra binada duman ve patlama olduğu bilgisi geldi. Moskova emniyetine başlı özel kuvvetlerin yanı sıra itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Acil Durumlar Bakanlığı'nın Moskova Bölge Genel Merkezinin bildirdiğine göre, yaklaşık 100 kişi itfaiye ekipleri tarafından konser salonundan çıkarıldı.
Sputnik muhabiri, Crocus City konser salonunun üst katlarının neredeyse tamamen yandığını, yangının alt katlara sıçradığını bildirdi