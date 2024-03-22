https://sputniknews.com.tr/20240322/mitten-nokta-operasyon-halil-tekin-kamislida-etkisiz-hale-getirildi-1081940664.html

MİT'ten nokta operasyon: 'Yeşil kategoride' aranan Halil Tekin etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon: 'Yeşil kategoride' aranan Halil Tekin etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

MİT, 'terörden arananlar' listesinde yeşil kategoride bulunan terör örgütü YPG'nin sözde sorumlularından Halil Tekin'i Suriye Kamışlı'da etkisiz hale getirdi 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T10:06+0300

2024-03-22T10:06+0300

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mit

operasyon

suriye

savunma

ypg

ypg/pkk

pyd/ypg

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MİT, 'terörden arananlar' listesinde yeşil kategoride bulunan terör örgütü YPG'nin* sözde sorumlularından Halil Tekin'i Suriye Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240322/ahmet-hakan-putinin-yumrugunu-yemeyen-kendi-yumrugunu-balyoz-zannedermis-1081940375.html

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