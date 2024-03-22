https://sputniknews.com.tr/20240322/mitten-nokta-operasyon-halil-tekin-kamislida-etkisiz-hale-getirildi-1081940664.html
MİT'ten nokta operasyon: 'Yeşil kategoride' aranan Halil Tekin etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon: 'Yeşil kategoride' aranan Halil Tekin etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
MİT, 'terörden arananlar' listesinde yeşil kategoride bulunan terör örgütü YPG'nin sözde sorumlularından Halil Tekin'i Suriye Kamışlı'da etkisiz hale getirdi 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T10:06+0300
2024-03-22T10:06+0300
2024-03-22T10:22+0300
mit
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MİT, 'terörden arananlar' listesinde yeşil kategoride bulunan terör örgütü YPG'nin* sözde sorumlularından Halil Tekin'i Suriye Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240322/ahmet-hakan-putinin-yumrugunu-yemeyen-kendi-yumrugunu-balyoz-zannedermis-1081940375.html
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mit, operasyon, suriye, ypg, ypg/pkk, pyd/ypg
mit, operasyon, suriye, ypg, ypg/pkk, pyd/ypg
MİT'ten nokta operasyon: 'Yeşil kategoride' aranan Halil Tekin etkisiz hale getirildi
10:06 22.03.2024 (güncellendi: 10:22 22.03.2024)
MİT, 'terörden arananlar' listesinde yeşil kategoride bulunan terör örgütü YPG'nin sözde sorumlularından Halil Tekin'i Suriye Kamışlı'da etkisiz hale getirdi
MİT, 'terörden arananlar' listesinde yeşil kategoride bulunan terör örgütü YPG'nin* sözde sorumlularından Halil Tekin'i Suriye Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.
*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.