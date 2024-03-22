Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor, 'velilerle işbirliği' geliyor: Yeni müfredatı nasıl olacak?

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) de yeni müfredatın nasıl olması gerektiği konusunda görüş ve önerilerini paylaştı. Öne çıkanlar şöyle; Program geliştirme süreci, bilimsel bir çalışmaya ve o çalışmanın sonuçlarına dayalı olmalı. Düşünce, din veya inanç özgürlüğü hakkı korunmalı. Bilim, sanat ve sivil katılım arasında yeni iş birliği biçimleri ve yöntemleri keşfedilmeli ve uygulanmalı. Öğretim programlarının içerik öğesi bilimsel ve güncel kaynaklarla oluşturulmalı. Teknoloji, sanat ve spor tüm alanların içeriğinde yer almalı ve öğrenme ortamları bu disiplinler açısından zenginleştirilmeli. Programın okulları nasıl daha demokratik, sürdürülebilir, kapsayıcı ve üretken hâle getirebileceğini ve bu öğrenme yollarının önünü açmak için nasıl çalışabileceğini düşünmenin tam zamanı. Çocuklar, gençler ve öğretmenler programa ilişkin tüm süreçlerin merkezine yerleştirilmeli. Eğitime ayrılan kaynaklar düzenlenmeli ve gerekiyorsa bu kaynaklar artırılmalı. İhtiyaç analizi yapılmalı ve gerekli alanlara kaynaklar ayrılmalı. Tüm çocuklar için nitelikli ve eşitlikçi bir eğitim sistemi vaadi program alanına yansıtılmalı. Programa ilişkin uygulama, ölçme ve değerlendirme süreçleri, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecek biçimde ele alınmalı.