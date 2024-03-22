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Meteoroloji'den 13 şehre turuncu ve sarı alarm: Yağışlar ne kadar sürecek?
Meteoroloji'den 13 şehre turuncu ve sarı alarm: Yağışlar ne kadar sürecek?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle Karadeniz ve Anadolu'da geniş bir alanda kar yağışı bekleniyor... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T09:15+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Manisa çevreleri dışında ülke genelinde aralıklı yağışlar görülecek.Yağışların, kıyı kesimlerde ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri ile Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ve zamanla Van'ın güneyinde ise çok kuvvetli yağışlar tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Sarı ve turuncu kod verilen illerMGM tarafından Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli ve Batman için sarı kodlu kuvvetli yağış ve kar uyarısı yapılırken, Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak için turuncu kodlu kar ve çığ uyarısı yapıldı.Hafta sonu hava nasıl olacak?Meteorolojinin 7 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artacağı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluKIRKLARELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluEgeParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıDENİZLİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıİZMİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluAkdenizParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli (Antalya hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıSİVAS °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARABÜK °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıSİNOP °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur , yüksekleri kar yağışlıSAMSUN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluTOKAT °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Şırnak çevreleri, Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güneyinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıVAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun (1400 metre üzeri) yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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Meteoroloji'den 13 şehre turuncu ve sarı alarm: Yağışlar ne kadar sürecek?

09:15 22.03.2024
© AP Photo / Francisco Secoİstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak
İstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Francisco Seco
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle Karadeniz ve Anadolu'da geniş bir alanda kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, 13 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Manisa çevreleri dışında ülke genelinde aralıklı yağışlar görülecek.
Yağışların, kıyı kesimlerde ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri ile Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ve zamanla Van'ın güneyinde ise çok kuvvetli yağışlar tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı kesimler ile Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Ülkenin doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize, Erzurum, Ağrı çevreleri, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri, Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sarı ve turuncu kod verilen iller

MGM tarafından Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli ve Batman için sarı kodlu kuvvetli yağış ve kar uyarısı yapılırken, Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak için turuncu kodlu kar ve çığ uyarısı yapıldı.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteorolojinin 7 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artacağı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli (Antalya hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİVAS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARABÜK °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur , yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Şırnak çevreleri, Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güneyinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun (1400 metre üzeri) yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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