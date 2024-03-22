https://sputniknews.com.tr/20240322/meral-aksenerden-6li-masa-aciklamasi-1081960286.html

Meral Akşener'den '6'lı masa' açıklaması: 'Arkadaşlar dümen içindeymiş'

Meral Akşener'den '6'lı masa' açıklaması: 'Arkadaşlar dümen içindeymiş'

Sputnik Türkiye

Seçim çalışmalarını Söke ve Kuşadası'nda sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 6'lı masa kurulmadan önce yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T18:12+0300

2024-03-22T18:12+0300

2024-03-22T19:13+0300

türkiye

meral akşener

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

iyi parti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde çeşitli programlara katıldı. Kuşadası ilçesinde Atatürk Meydanı'nda partililere seslenen Akşener, İYİ Parti'yi vatandaşın derdini dile getirmek, milletin sesi olmak, proje ve hizmetler üzerinden rekabet etmek için kurduklarını söyledi.Mevcut sistemin kendilerini ittifak yapmaya mecbur bıraktığını kaydeden Akşener, 2019 yılındaki yerel seçimlerde muhalefetin dirilmesi için CHP'ye birlikte hareket etme yönünde teklif götürdüklerini ifade etti.'Biz Türkiye'yi kurtaracağımızı düşünürken arkadaşlar dümen içindeymiş'Akşener, geçen yılki seçimde muhalefetin sistemi değiştirecek bir şekilde seçim kazanmayı amaçladığını belirterek, şöyle konuştu:O toplantıda kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylediğini aktaran Akşener, altılı masa kurulduktan sonra yüzde 60 ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçileceğinin ifade edildiğini kaydetti.'Yüzde 60'tan 9,67'yi düşün bakalım kaç kalıyor?'Akşener, o süreçte kendisinin kabahatli gösterildiğini dile getirerek, "Fakat şimdi kabahat benimse, seçimlerde yüzde 9,67 aldık biz, yüzde 60'tan 9,67'yi düşün bakalım kaç kalıyor? Yani yüzde 51 Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerekiyordu. Şimdi buradan her önüne gelene iftira atan, racon kesmeye çalışan abilere sesleniyorum. Sizin kabadayılığınız İYİ Parti'ye geçmez" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240306/aksenerden-6li-masa-ozru-seni-uzdugum-icin-ozur-dilerim-1081460583.html

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meral akşener, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti