https://sputniknews.com.tr/20240306/aksenerden-6li-masa-ozru-seni-uzdugum-icin-ozur-dilerim-1081460583.html
Akşener'den '6'lı Masa' özrü: Seni üzdüğüm için özür dilerim
Akşener'den '6'lı Masa' özrü: Seni üzdüğüm için özür dilerim
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da esnafı ziyaret etti. Akşener, Millet İttifakı adıyla oluşturulan 6'lı Masa'dan ayrılmalarına yönelik bir... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T23:30+0300
2024-03-06T23:30+0300
2024-03-06T23:30+0300
türkiye
meral akşener
6'lı masa
millet ittifakı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Çatalca, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da esnaf ziyaretinde bulundu.Akşener, Çatalca Mescid Sokak'ta ziyaret ettiği esnafla sohbet etti. Ziyareti sırasında fırından ekmek alan Akşener, bir çay ocağında da çay içti.Akşener, Millet İttifakı adıyla oluşturulan 6'lı Masa'dan ayrılmalarına yönelik bir vatandaşın yaptığı eleştiriye, "Seni üzdüğüm için özür dilerim" karşılığını verdi.Akşener'e, ziyaretlerinde, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, belediye başkan adayları ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Kürşad Zorlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun da eşlik etti.
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meral akşener, 6'lı masa, millet ittifakı
meral akşener, 6'lı masa, millet ittifakı
Akşener'den '6'lı Masa' özrü: Seni üzdüğüm için özür dilerim
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da esnafı ziyaret etti. Akşener, Millet İttifakı adıyla oluşturulan 6'lı Masa'dan ayrılmalarına yönelik bir vatandaşın yaptığı eleştiriye, "Seni üzdüğüm için özür dilerim" yanıtını verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Çatalca, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Akşener, Çatalca Mescid Sokak'ta ziyaret ettiği esnafla sohbet etti. Ziyareti sırasında fırından ekmek alan Akşener, bir çay ocağında da çay içti.
Akşener, Millet İttifakı adıyla oluşturulan 6'lı Masa'dan ayrılmalarına yönelik bir vatandaşın yaptığı eleştiriye, "Seni üzdüğüm için özür dilerim" karşılığını verdi.
Akşener'e, ziyaretlerinde, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, belediye başkan adayları ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Kürşad Zorlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun da eşlik etti.