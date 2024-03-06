https://sputniknews.com.tr/20240306/aksenerden-6li-masa-ozru-seni-uzdugum-icin-ozur-dilerim-1081460583.html

Akşener'den '6'lı Masa' özrü: Seni üzdüğüm için özür dilerim

Akşener'den '6'lı Masa' özrü: Seni üzdüğüm için özür dilerim

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da esnafı ziyaret etti. Akşener, Millet İttifakı adıyla oluşturulan 6'lı Masa'dan ayrılmalarına yönelik bir... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T23:30+0300

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türkiye

meral akşener

6'lı masa

millet ittifakı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Çatalca, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da esnaf ziyaretinde bulundu.Akşener, Çatalca Mescid Sokak'ta ziyaret ettiği esnafla sohbet etti. Ziyareti sırasında fırından ekmek alan Akşener, bir çay ocağında da çay içti.Akşener, Millet İttifakı adıyla oluşturulan 6'lı Masa'dan ayrılmalarına yönelik bir vatandaşın yaptığı eleştiriye, "Seni üzdüğüm için özür dilerim" karşılığını verdi.Akşener'e, ziyaretlerinde, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, belediye başkan adayları ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Kürşad Zorlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun da eşlik etti.

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meral akşener, 6'lı masa, millet ittifakı