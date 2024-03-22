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https://sputniknews.com.tr/20240322/mardinde-5-iraklinin-oldurulmesiyle-ilgili-davada-tutukluluga-devam-karari-1081933485.html
Mardin'de 5 Iraklının öldürülmesiyle ilgili davada tutukluluğa devam kararı
Mardin'de 5 Iraklının öldürülmesiyle ilgili davada tutukluluğa devam kararı
Sputnik Türkiye
Mardin'de Irak uyruklu 5 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T01:40+0300
2024-03-22T01:40+0300
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Mardin'de geçen yıl yabancı plakalı cipte Irak uyruklu 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Tutuksuz sanıklar Murat Y. ve İbrahim D'nin katılmadığı duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu.Tutuklu sanıklar savunmalarını yineleyerek, tahliye talebinde bulundu.Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.İddianamede, tutuklu sanıklar Abdullah K. ile Faris A. ve tutuksuz sanık Murat Y. hakkında "kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası, tutuksuz sanık İbrahim D. hakkında ise "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.Ne olmuştu?Mardin'de, Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde 19 Ocak 2023'te, Irak plakalı cip durdurulmuş, düzenlenen silahlı saldırıda araçta bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230518/mardinde-jandarma-kiyafeti-giyip-irak-uyruklu-kisileri-yagmalayan-6-kisi-gozaltinda-1071242023.html
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Mardin'de 5 Iraklının öldürülmesiyle ilgili davada tutukluluğa devam kararı

01:40 22.03.2024
© İHA / MİHDİ AYDOĞANMardin'de Irak uyruklu kişilerin araçlarını, yağmalayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Mardin'de Irak uyruklu kişilerin araçlarını, yağmalayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© İHA / MİHDİ AYDOĞAN
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Mardin'de Irak uyruklu 5 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 13 Haziran'a erteledi
Mardin'de geçen yıl yabancı plakalı cipte Irak uyruklu 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Tutuksuz sanıklar Murat Y. ve İbrahim D'nin katılmadığı duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu.
Tutuklu sanıklar savunmalarını yineleyerek, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.
İddianamede, tutuklu sanıklar Abdullah K. ile Faris A. ve tutuksuz sanık Murat Y. hakkında "kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası, tutuksuz sanık İbrahim D. hakkında ise "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ne olmuştu?

Mardin'de, Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde 19 Ocak 2023'te, Irak plakalı cip durdurulmuş, düzenlenen silahlı saldırıda araçta bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
Mardin'de Irak uyruklu kişilerin araçlarını, yağmalayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
TÜRKİYE
Mardin'de jandarma kıyafeti giyip Irak uyruklu kişileri yağmalayan 6 kişi gözaltında
18 Mayıs 2023, 00:55
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