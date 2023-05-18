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Mardin'de jandarma kıyafeti giyip Irak uyruklu kişileri yağmalayan 6 kişi gözaltında
Mardin'de jandarma kıyafeti giyip Irak uyruklu kişileri yağmalayan 6 kişi gözaltında
Mardin'de kendilerini jandarma gibi göstererek, Irak uyruklu kişileri silahla yağmaladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
mardin
jandarma
gözaltı
kızıltepe
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Mardin’de Irak uyruklu kişilerin araçlarını, yağmalayanlara operasyon düzenlendi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Nisan-9 Mayıs'ta Kızıltepe-Viranşehir D-400 kara yolunda giydikleri askeri üniformalarla kendilerini jandarma gibi gösterip durdurdukları araçlardaki Irak uyruklu kişileri yağmaladıkları tespit edilen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen silah, askeri kamuflaj, reflektör, çakar lamba, çok sayıda dijital materyal ve Iraklı vatandaşlara ait para ele geçirildi.Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada daha önceki yıllarda Kızıltepe ilçesinden çalındığı belirlenen traktör ele geçirildi.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla salıverildi.
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mardin, jandarma, gözaltı, kızıltepe, viranşehir
mardin, jandarma, gözaltı, kızıltepe, viranşehir

Mardin'de jandarma kıyafeti giyip Irak uyruklu kişileri yağmalayan 6 kişi gözaltında

00:55 18.05.2023
© İHA / MİHDİ AYDOĞANMardin'de Irak uyruklu kişilerin araçlarını, yağmalayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Mardin'de Irak uyruklu kişilerin araçlarını, yağmalayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© İHA / MİHDİ AYDOĞAN
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Mardin'de kendilerini jandarma gibi göstererek, Irak uyruklu kişileri silahla yağmaladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Mardin’de Irak uyruklu kişilerin araçlarını, yağmalayanlara operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Nisan-9 Mayıs'ta Kızıltepe-Viranşehir D-400 kara yolunda giydikleri askeri üniformalarla kendilerini jandarma gibi gösterip durdurdukları araçlardaki Irak uyruklu kişileri yağmaladıkları tespit edilen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen silah, askeri kamuflaj, reflektör, çakar lamba, çok sayıda dijital materyal ve Iraklı vatandaşlara ait para ele geçirildi.
Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada daha önceki yıllarda Kızıltepe ilçesinden çalındığı belirlenen traktör ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla salıverildi.
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