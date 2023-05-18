https://sputniknews.com.tr/20230518/mardinde-jandarma-kiyafeti-giyip-irak-uyruklu-kisileri-yagmalayan-6-kisi-gozaltinda-1071242023.html

Mardin'de jandarma kıyafeti giyip Irak uyruklu kişileri yağmalayan 6 kişi gözaltında

Mardin'de jandarma kıyafeti giyip Irak uyruklu kişileri yağmalayan 6 kişi gözaltında

Mardin'de kendilerini jandarma gibi göstererek, Irak uyruklu kişileri silahla yağmaladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T00:55+0300

2023-05-18T00:55+0300

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türkiye

mardin

jandarma

gözaltı

kızıltepe

viranşehir

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Mardin’de Irak uyruklu kişilerin araçlarını, yağmalayanlara operasyon düzenlendi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Nisan-9 Mayıs'ta Kızıltepe-Viranşehir D-400 kara yolunda giydikleri askeri üniformalarla kendilerini jandarma gibi gösterip durdurdukları araçlardaki Irak uyruklu kişileri yağmaladıkları tespit edilen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen silah, askeri kamuflaj, reflektör, çakar lamba, çok sayıda dijital materyal ve Iraklı vatandaşlara ait para ele geçirildi.Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada daha önceki yıllarda Kızıltepe ilçesinden çalındığı belirlenen traktör ele geçirildi.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla salıverildi.

türkiye

mardin

kızıltepe

viranşehir

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mardin, jandarma, gözaltı, kızıltepe, viranşehir