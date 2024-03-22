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https://sputniknews.com.tr/20240322/kil-donmesi-komaya-soktu-doktorlar-yasama-sansi-vermedi-1081942539.html
Kıl dönmesi komaya soktu, doktorlar yaşama şansı vermedi
Kıl dönmesi komaya soktu, doktorlar yaşama şansı vermedi
Sputnik Türkiye
ABD'de yaşayan Steven Spinale, kıl dönmesi için ameliyat olmak istedi. Ameliyat esnasında oluşan enfeksiyon ve sonrasında oluşan kan zehirlenmesi hayati... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T11:14+0300
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Batık kıllarını aldırmaya çalışan bir kişinin 'beyin ölümü' yaşadı.ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Steven Spinale'e, bir kıl dönmesi sonucu oluşan enfeksiyonun vücudunu tahrip etmesinden sonra kan zehirlenmesi teşhisi konuldu. 36 yaşındaki Spinale, entübe edildi ve bir ay hastanede kaldı.Doktorların hiç yaşam şansı vermediği Spinale, hastanedeyken ayrıca akut solunum sıkıntısı sendromunun yanı sıra her iki akciğerinde de influenza A ve çift pnömoni gelişti. Üç hafta komada kalan adam çok sayıda prosedür ve tedavinin ardından komadan beyin hasarı olmadan çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20240312/10-ameliyat-gecirdi-doktorlar-kosamazsin-dedi-turkiye-sampiyonu-oldu-1081614250.html
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kıl, enfeksiyon, ameliyat, abd, teksas
kıl, enfeksiyon, ameliyat, abd, teksas

Kıl dönmesi komaya soktu, doktorlar yaşama şansı vermedi

11:14 22.03.2024
© Sputnik / Varvara Gert'e / Multimedya arşivine gidinameliyat
ameliyat - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© Sputnik / Varvara Gert'e
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ABD'de yaşayan Steven Spinale, kıl dönmesi için ameliyat olmak istedi. Ameliyat esnasında oluşan enfeksiyon ve sonrasında oluşan kan zehirlenmesi hayati tehlike ortaya çıkardı. Genç adam 3 hafta komada kalmasının ardından herhangi bir beyin hasrı olmadan süreci atlattı.
Batık kıllarını aldırmaya çalışan bir kişinin 'beyin ölümü' yaşadı.
ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Steven Spinale'e, bir kıl dönmesi sonucu oluşan enfeksiyonun vücudunu tahrip etmesinden sonra kan zehirlenmesi teşhisi konuldu. 36 yaşındaki Spinale, entübe edildi ve bir ay hastanede kaldı.
Doktorların hiç yaşam şansı vermediği Spinale, hastanedeyken ayrıca akut solunum sıkıntısı sendromunun yanı sıra her iki akciğerinde de influenza A ve çift pnömoni gelişti. Üç hafta komada kalan adam çok sayıda prosedür ve tedavinin ardından komadan beyin hasarı olmadan çıktı.
10 ameliyat geçirdi, doktorlar koşamazsın dedi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
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10 ameliyat geçirdi, doktorlar koşamazsın dedi: Türkiye şampiyonu oldu
12 Mart, 13:17
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