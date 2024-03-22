https://sputniknews.com.tr/20240322/kil-donmesi-komaya-soktu-doktorlar-yasama-sansi-vermedi-1081942539.html

Kıl dönmesi komaya soktu, doktorlar yaşama şansı vermedi

Kıl dönmesi komaya soktu, doktorlar yaşama şansı vermedi

Sputnik Türkiye

ABD'de yaşayan Steven Spinale, kıl dönmesi için ameliyat olmak istedi. Ameliyat esnasında oluşan enfeksiyon ve sonrasında oluşan kan zehirlenmesi hayati... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T11:14+0300

2024-03-22T11:14+0300

2024-03-22T11:14+0300

yaşam

kıl

enfeksiyon

ameliyat

abd

teksas

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Batık kıllarını aldırmaya çalışan bir kişinin 'beyin ölümü' yaşadı.ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Steven Spinale'e, bir kıl dönmesi sonucu oluşan enfeksiyonun vücudunu tahrip etmesinden sonra kan zehirlenmesi teşhisi konuldu. 36 yaşındaki Spinale, entübe edildi ve bir ay hastanede kaldı.Doktorların hiç yaşam şansı vermediği Spinale, hastanedeyken ayrıca akut solunum sıkıntısı sendromunun yanı sıra her iki akciğerinde de influenza A ve çift pnömoni gelişti. Üç hafta komada kalan adam çok sayıda prosedür ve tedavinin ardından komadan beyin hasarı olmadan çıktı.

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kıl, enfeksiyon, ameliyat, abd, teksas