10 ameliyat geçirdi, doktorlar koşamazsın dedi: Türkiye şampiyonu oldu
13:17 12.03.2024 (güncellendi: 13:18 12.03.2024)
© İHA
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İzmir’de yaşayan 63 yaşındaki Murat Sağlam, geçirdiği 10’a yakın ameliyattan sonra doktorlarının koşamazsın demesine rağmen madalyalar kazanıp Türkiye şampiyonu oldu.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde ikamet eden Murat Sağlam, 2018’de eşinin hastalığı üzerine gittiği hastanede kontrol taramasının ardından Sağlam’a, kalp damarlarının tıkalı olduğu teşhisi konuldu. Bunun üzerine Bypass ameliyatı geçirerek sağlığına kavuşan Sağlam, kısa bir süre sonra prostat kanseri olduğunu öğrendi. Yine ameliyat olan Sağlam, bu hastalığı da atlattıktan sonra meraklısı olduğu koşuya geri döndü.
Sağlam, 20 yaşına kadar spor yapmayı sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
“İzmir birinciliklerim var. Her katıldığım yarışta ilk üçe girdim. Türkiye beşinciliğine kadar gittim. Maddi durumlardan dolayı 20 yaşından sonra koşuyu bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra 50 yaşında emekli oldum. Emekli olunca kızımı bu sahaya çalışma yapması için getirdim. Burada bir antrenörle sohbet ederken ona zamanında benim birinciliklerimin olduğunu söyledim. O da, “Masterlar kategorisinde koşabilirsin” dedi. 50 yaşında başladım. Şu anda 63 yaşındayım. Yani 13 senedir koşuyorum” dedi.
Sağlam, 20 yaşına kadar spor yapmayı sürdürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
“İzmir birinciliklerim var. Her katıldığım yarışta ilk üçe girdim. Türkiye beşinciliğine kadar gittim. Maddi durumlardan dolayı 20 yaşından sonra koşuyu bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra 50 yaşında emekli oldum. Emekli olunca kızımı bu sahaya çalışma yapması için getirdim. Burada bir antrenörle sohbet ederken ona zamanında benim birinciliklerimin olduğunu söyledim. O da, “Masterlar kategorisinde koşabilirsin” dedi. 50 yaşında başladım. Şu anda 63 yaşındayım. Yani 13 senedir koşuyorum” dedi.
''Kanseri atlatıp yaklaşık bir sene sonra koşmaya başladım ve yine Türkiye şampiyon oldum''
2018 yılında bypass ameliyatı olması gerektiğini vurgulayan Sağlam, “Ameliyattan bir hafta önce Türkiye şampiyonu oldum. Eşimin kalp tansiyonu için hastaneye gittik. Oraya gitmişken bana da bakmalarını istedim ve baktılar. Doktorlar ‘acil ameliyat olmam gerektiğini’ söyledi. Anjiyo sonucu çıktı ve damarlarımda tıkanıklıklar varmış. Ben de şaşırdım. Çünkü bir hafta önce Türkiye şampiyonu olmuştum. Daha sonra ameliyat oldum. Ameliyat olmadan hemen önce kanser olduğumu öğrendim. Ameliyattan üç ay sonra da prostat kanserini düzeltemediğimiz parçayı almak zorunda kaldılar. Bundan sonra artık yarışamam diye düşünüyordum. Yani iki ameliyat olduğum için doktorların izin vermeyeceğini düşündüm. Daha sonra sadece bir doktorum, ‘bir mahsuru olmadığını ve tekrar koşabileceğimi’ söyledi. Ben de ufak ufak çalışmalar, antrenmanlar yaptım ama tekrar Türkiye şampiyonu olacağım aklıma gelmiyordu. Bypass ameliyatı ve kanseri atlatıp yaklaşık bir sene sonra koşmaya başladım ve yine Türkiye şampiyon oldum.'' diye ekledi.