https://sputniknews.com.tr/20240322/kastamonuda-operasyon-1-yil-boyunca-kadin-kiliginda-saklanmis-1081953750.html
Kastamonu'da operasyon: '1 yıl boyunca kadın kılığında saklanmış'
Kastamonu'da operasyon: '1 yıl boyunca kadın kılığında saklanmış'
Sputnik Türkiye
Kastamonu'da 1 yıldır kadın kılığında saklandığı ortaya çıkan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T15:34+0300
2024-03-22T15:34+0300
2024-03-22T15:34+0300
türkiye
kastamonu
siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü
emniyet müdürlüğü
kılık kıyafet
kadın
tutuklama
hükümlü
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Kastamonu’da 1 yıldır kadın kılığında polisten saklanan hükümlü, ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.B.'nin adresi tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla hükümlü şahıs yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240322/meteoroloji-uyardi-zirai-don-bekleniyor-1081950109.html
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kastamonu, siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü , emniyet müdürlüğü, kılık kıyafet, kadın, tutuklama, hükümlü
kastamonu, siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü , emniyet müdürlüğü, kılık kıyafet, kadın, tutuklama, hükümlü
Kastamonu'da operasyon: '1 yıl boyunca kadın kılığında saklanmış'
Kastamonu'da 1 yıldır kadın kılığında saklandığı ortaya çıkan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kastamonu’da 1 yıldır kadın kılığında polisten saklanan hükümlü, ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.B.'nin adresi tespit edildi.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla hükümlü şahıs yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.