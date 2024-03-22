https://sputniknews.com.tr/20240322/kastamonuda-operasyon-1-yil-boyunca-kadin-kiliginda-saklanmis-1081953750.html

Kastamonu'da operasyon: '1 yıl boyunca kadın kılığında saklanmış'

Kastamonu'da operasyon: '1 yıl boyunca kadın kılığında saklanmış'

Sputnik Türkiye

Kastamonu'da 1 yıldır kadın kılığında saklandığı ortaya çıkan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T15:34+0300

2024-03-22T15:34+0300

2024-03-22T15:34+0300

türkiye

kastamonu

siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü

emniyet müdürlüğü

kılık kıyafet

kadın

tutuklama

hükümlü

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Kastamonu’da 1 yıldır kadın kılığında polisten saklanan hükümlü, ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.B.'nin adresi tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla hükümlü şahıs yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.

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kastamonu, siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü , emniyet müdürlüğü, kılık kıyafet, kadın, tutuklama, hükümlü