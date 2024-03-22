https://sputniknews.com.tr/20240322/ingiliz-basini-yazdi-washington-ukraynanin-rusyaya-saldirilarindan-neden-endise-duyuyor-1081943670.html

İngiliz basını yazdı: Washington, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırılarından neden endişe duyuyor?

İngiliz basını yazdı: Washington, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırılarından neden endişe duyuyor?

Sputnik Türkiye

Financial Times (FT) gazetesi, ABD'nin Ukrayna'yı Rusya'daki enerji tesislerine yönelik saldırılara son vermeye çağırdığını ve bunun küresel piyasalarda petrol... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T11:30+0300

2024-03-22T11:30+0300

2024-03-22T11:30+0300

ukrayna krizi

financial times

ukrayna

ukrayna ordusu

petrol

john kirby

abd

iha

insansız hava aracı (iha)

ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu)

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İngiltere'de yayımlanan FT, kaynaklarına dayanarak yer verdiği haberinde, Rusya'yı vurması için Kiev'e her türlü askeri ve mali yardımı sağlayan ABD'nin bu saldırıların petrol fiyatları üzerindeki etkisi konusunda endişelenmeye başladığını yazdı.ABD'nin Ukrayna'dan Rus enerji tesislerine saldırıları durdurmasını istediğini belirten gazete, İHA saldırılarının sislerine yönelik saldırılara son vermeye çağırdığını ve bunun küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artmasına yol açabileceği ve misilleme önlemlerini teşvik edebileceği uyarısında bulunduğunu aktardı.Gazete, ABD'nin uyarılarının bizzat Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin üst düzey yöneticilerine yapıldığını da bildirdi.FT'ye konuşan bir bürokrata göre Beyaz Saray, Ukrayna İHA'larının Rusya'daki petrol tesislerine yönelik 'küstah saldırıları' karşısında giderek daha fazla hayal kırıklığına uğruyor. Washington ayrıca Rusya'nın Batı'nın güvendiği enerji altyapısına karşı misilleme niteliğinde önlemler alabileceğinden de çekiniyor.Haberde sözlerine yer verilen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, "Biz, Rusya içindeki saldırıları teşvik etmiyoruz ve onlara izin vermiyoruz" iddiasında bulundu.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240322/odullu-gazeteci-hersh-ukrayna-gorusmeleri-abdnin-zelenskiyi-tehdit-etmesi-sebebiyle-baslayamadi-1081942136.html

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financial times, ukrayna, ukrayna ordusu, petrol, john kirby, abd, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), rusya