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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240322/ingiliz-basini-yazdi-washington-ukraynanin-rusyaya-saldirilarindan-neden-endise-duyuyor-1081943670.html
İngiliz basını yazdı: Washington, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırılarından neden endişe duyuyor?
İngiliz basını yazdı: Washington, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırılarından neden endişe duyuyor?
Sputnik Türkiye
Financial Times (FT) gazetesi, ABD'nin Ukrayna'yı Rusya'daki enerji tesislerine yönelik saldırılara son vermeye çağırdığını ve bunun küresel piyasalarda petrol... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T11:30+0300
2024-03-22T11:30+0300
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ukrayna ordusu
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İngiltere'de yayımlanan FT, kaynaklarına dayanarak yer verdiği haberinde, Rusya'yı vurması için Kiev'e her türlü askeri ve mali yardımı sağlayan ABD'nin bu saldırıların petrol fiyatları üzerindeki etkisi konusunda endişelenmeye başladığını yazdı.ABD'nin Ukrayna'dan Rus enerji tesislerine saldırıları durdurmasını istediğini belirten gazete, İHA saldırılarının sislerine yönelik saldırılara son vermeye çağırdığını ve bunun küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artmasına yol açabileceği ve misilleme önlemlerini teşvik edebileceği uyarısında bulunduğunu aktardı.Gazete, ABD'nin uyarılarının bizzat Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin üst düzey yöneticilerine yapıldığını da bildirdi.FT'ye konuşan bir bürokrata göre Beyaz Saray, Ukrayna İHA'larının Rusya'daki petrol tesislerine yönelik 'küstah saldırıları' karşısında giderek daha fazla hayal kırıklığına uğruyor. Washington ayrıca Rusya'nın Batı'nın güvendiği enerji altyapısına karşı misilleme niteliğinde önlemler alabileceğinden de çekiniyor.Haberde sözlerine yer verilen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, "Biz, Rusya içindeki saldırıları teşvik etmiyoruz ve onlara izin vermiyoruz" iddiasında bulundu.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240322/odullu-gazeteci-hersh-ukrayna-gorusmeleri-abdnin-zelenskiyi-tehdit-etmesi-sebebiyle-baslayamadi-1081942136.html
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financial times, ukrayna, ukrayna ordusu, petrol, john kirby, abd, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), rusya
financial times, ukrayna, ukrayna ordusu, petrol, john kirby, abd, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), rusya

İngiliz basını yazdı: Washington, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırılarından neden endişe duyuyor?

11:30 22.03.2024
© AP Photo / Evan VucciUkrayna ABD Zelenskiy Biden
Ukrayna ABD Zelenskiy Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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Financial Times (FT) gazetesi, ABD'nin Ukrayna'yı Rusya'daki enerji tesislerine yönelik saldırılara son vermeye çağırdığını ve bunun küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artmasına yol açabileceği uyarısında bulunduğunu belirtti.
İngiltere'de yayımlanan FT, kaynaklarına dayanarak yer verdiği haberinde, Rusya'yı vurması için Kiev'e her türlü askeri ve mali yardımı sağlayan ABD'nin bu saldırıların petrol fiyatları üzerindeki etkisi konusunda endişelenmeye başladığını yazdı.

ABD'nin Ukrayna'dan Rus enerji tesislerine saldırıları durdurmasını istediğini belirten gazete, İHA saldırılarının sislerine yönelik saldırılara son vermeye çağırdığını ve bunun küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artmasına yol açabileceği ve misilleme önlemlerini teşvik edebileceği uyarısında bulunduğunu aktardı.

Gazete, ABD'nin uyarılarının bizzat Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin üst düzey yöneticilerine yapıldığını da bildirdi.

FT'ye konuşan bir bürokrata göre Beyaz Saray, Ukrayna İHA'larının Rusya'daki petrol tesislerine yönelik 'küstah saldırıları' karşısında giderek daha fazla hayal kırıklığına uğruyor. Washington ayrıca Rusya'nın Batı'nın güvendiği enerji altyapısına karşı misilleme niteliğinde önlemler alabileceğinden de çekiniyor.

Haberde sözlerine yer verilen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, "Biz, Rusya içindeki saldırıları teşvik etmiyoruz ve onlara izin vermiyoruz" iddiasında bulundu.

Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Beyaz Saray Washington Ukrayna Biden Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
Ukrayna krizi
Ödüllü gazeteci Hersh: Ukrayna görüşmeleri ABD'nin Zelenskiy'i tehdit etmesi sebebiyle başlayamadı
11:01
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